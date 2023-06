Periodistas de TV Perú denunciaron que han sido despedidos de manera intempestiva del canal del Estado.

Jorge Ballón Artaza, conductor del noticiero matinal, indicó que se enteró de su salida de TV Perú de manera extraoficial debido a que venció su orden de servicio.

“De manera extraoficial me acaban de informar que ya no pertenezco a TV Perú. ¿La ‘razón’? Venció mi orden de servicio. Es decir, mañana iba a ir al canal para hacer el noticiero matinal y ya no me iban a dejar ingresar. Así, sin más, solo por el formalismo documentario”, señaló en su cuenta en Twitter.

“Dejo el IRTP tranquilo por mi trabajo y por hacer lo que debemos hacer todos los periodistas: preguntar, cuestionar, contrastar. No ser relacionistas públicos ni jefes de imagen de nadie”, agregó.

Otra de las despedidas es la reportera Ximena Carrasco. Según contó en su cuenta en Twitter, el pedido para la renovación de servicio “rebotó” desde la presidencia del Instituto de Radio y Televisión del Perú (IRTP).

“Hoy sin razón ni justificación fui despedida de TV Perú Noticias, gerencia de prensa había solicitado mi renovación de orden de servicio para julio pero esta rebotó desde la presidencia. Hoy me informaron que ya no pertenezco al IRTP. Pedí razones y me dijeron que no había”, indicó.

“Me dijeron una vez: ‘tu cabeza me la han pedido más de 20 veces…’ Bueno, me voy con dignidad, jamás permití que censuraran mi trabajo, mis principios como periodista están intactos porque me baso en la verdad y objetividad que como ciudadana exijo y como ciudadanos merecemos”, añadió.

Recientemente, el Gobierno nombró como presidenta ejecutiva del IRTP -a cargo de los medios del Estado- a Ninoska Rosario Chandia Roque, quien antes fue directora de Comunicación Estratégica e Imagen Institucional del despacho de Dina Boluarte.

El anterior titular del IRTP, Jesús Solari, presentó su carta de “renuncia irrevocable” al cargo y según fuentes de El Comercio, su salida de dio tras constantes presiones desde Palacio de Gobierno para que brinde en TV Perú más contenido informativo a favor del gobierno de Boluarte Zegarra .