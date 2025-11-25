Dina Boluarte podría recibir más de S/ 35 mil mensuales | Tenemos Que Hablar

Hoy analizamos el recurso de amparo que presentó la expresidenta Dina Boluarte para anular su vacancia por incapacidad moral, aprobada por el Congreso de la República el 10 de octubre de 2025. Ella sostiene que fue destituida sin defensa real, con un plazo irrisorio para responder ante cuatro mociones acumuladas, lo que, según su defensa, vulneró el debido proceso, el derecho a la defensa, la igualdad y su honor. ¿Puede el Poder Judicial revertir una decisión aprobada con 122 votos? ¿Qué consecuencias políticas y constitucionales tendría que prospere este amparo?