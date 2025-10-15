El Poder Judicial evalúa en una audiencia este miércoles uno de los dos pedidos de impedimento de salida del país que presentó el Ministerio Público contra la expresidenta Dina Boluarte, vacada por incapacidad moral permanente por el Congreso.

El mismo 10 de octubre, horas después que el pleno del Poder Legislativo aprobara la remoción del cargo de Boluarte y formalizara la toma de mando de José Jerí, se presentaron dos pedidos de restricciones contra la expresidenta.

El primero fue el promovido por la Primera Fiscalía Especializada Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos que requirió impedimento de salida del país por 36 meses.

Esta solicitud estará a cargo del juez Fernando Valdez, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria.

🚨 #LoÚltimo | Ministerio Público solicitó el impedimento de salida del país para Dina Ercilia Boluarte Zegarra por 18 y 36 meses, en investigaciones por los delitos de negociación incompatible y lavado de activos, en agravio del Estado. pic.twitter.com/8vaAlsgrZ5 — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) October 10, 2025

Este proceso contra Dina Boluarte es motivado por la presunta recepción de presuntos aportes ilícitos que habrían sido destinados para su campaña electoral como vicepresidenta de la República y para pagar la reparación civil del prófugo Vladimir Cerrón.

#Último Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria a cargo del juez Fernando Valdez, programa para el 15 de octubre, a las 9:00 a.m., audiencia de impedimento de salida del país contra la expresidenta Dina Boluarte Zegarra, en la sede de la Av. Tacna N° 734, Cercado de Lima. pic.twitter.com/vJZP586U6K — Corte Superior Nacional (@csnjpeOficial) October 10, 2025

La fiscalía atribuye a la exmandataria los supuestos delitos de organización criminal, lavado de activos y financiamiento prohibido de organizaciones políticas.

El segundo pedido de impedimento de salida del país fue planteado por el despacho del fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, como parte de una investigación en contra de Boluarte por la designación de funcionarios en EsSalud.

En este caso, la solicitud es por un plazo de 18 meses.