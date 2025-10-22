El Poder Judicial rechazó por segunda vez dictar impedimento de salida del país contra Dina Boluarte, expresidente que dejó el cargo por decisión del Congreso, esta vez por una investigación que afronta por presunta injerencia en el nombramiento de allegados de Mario Cabani como funcionarios públicos.

El Comercio tuvo acceso a la decisión emitida por Juan Carlos Checkley, juez supremo de investigación preparatoria, luego de la audiencia virtual en la que el Ministerio Público sustentó su solicitud de 18 meses de impedimento de salida del país el pasado 16 de octubre.

Los presuntos delitos por los que la Fiscalía de la Nación investiga a Boluarte son negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.

Previamente, el Poder Judicial en otro despacho había rechazado un primer pedido de impedimento de salida del país pero por 36 meses contra la exjefa de Estado por una investigación sobre hechos previos a su mandato y por presuntamente participar en el manejo de fondos ilícitos a favor de Vladimir Cerrón.

En este segundo caso, la Fiscalía de la Nación advirtió que los delitos podían recibir penas de entre 4 y 6 años y que había suficientes elementos de convicción contra la exjefa de Estado, además de un peligro real de fuga por sus diversas investigaciones vigentes, sus recursos y porque no tiene arraigo laboral ni familiar.

Su defensa legal rechazó los argumentos y aseguró que Dina Boluarte ha tenido un buen comportamiento procesal y que sus viajes recientes fueron en su función de presidenta y con autorizaciones del Congreso.

Pese a los argumentos de la fiscalía, el juez Checkley dijo que de los 18 elementos de convicción “se desprende que no tienen la fortaleza suficiente que la regla procesal requiere” y que no cuentan con corroboración. Incluso los calificó como “datos incipientes que no aportan para una medida de la intensidad de un impedimento de salida del país”.

Asimismo, que Dina Boluarte tiene domicilio conocido que fue objeto de un allanamiento, por lo que es factible ubicarla y notificarla.

Dina Boluarte investigada por contrataciones vinculadas a su cirugía

Los hechos que la Fiscalía de la Nación atribuye a Dina Boluarte el haberse involucrado indebidamente en la designación de varias personas allegadas a Mario Cabani, médico que encabezó sus diversas cirugías estéticas a mediados de junio del 2023.

Específicamente se menciona la designación de María Elena Aguilar del Águila como presidenta ejecutiva de Essalud.

así también el nombramiento de Natali Victoria Román Schmitt y una intervención de Boluarte para facilitar el pago de una liquidación a favor de Javier Ramón Sánchez e Igunza.