El Poder Judicial evaluó en audiencia este jueves el segundo pedido de 18 meses impedimento de salida del país contra Dina Boluarte, expresidenta vacada por el Congreso, por un caso sobre presunta negociación incompatible cuando era jefa de Estado.

La sesión estuvo a cargo del juez de investigación preparatoria, Juan Carlos Checkley, quien al final anunció que evaluará ambas posiciones, tanto de la fiscalía como de la defensa legal de Boluarte, para pronunciarse en el plazo de ley.

Según el PJ, esta decisión se tomará “en los próximos días”.

En representación de la Fiscalía de la Nación participó el fiscal adjunto supremo Wilfredo Rivera, quien expuso los cargos que se siguen contra Dina Boluarte por supuestas irregularidades en la designación de funcionarios de Essalud como un intercambio de favores por la cirugía estética a la que se sometió.

En representación de la defensa de Boluarte participó Luis Castro Grados, parte del estudio de abogados de Juan Carlos Portugal.

Este miércoles 15 de octubre, en cuestión de minutos, rechazó uno de los dos pedidos de impedimento de salida del país que presentó el Ministerio Público contra la expresidenta Dina Boluarte. Por este caso, se había pedido 36 meses de plazo de esta restricción.