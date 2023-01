La Presidencia de la República pidió disculpas por la frase “Puno no es el Perú”, mencionada por la mandataria Dina Boluarte durante una conferencia con la prensa extranjera, y negó que sea “discriminación” o “soberbia”.

A través de su cuenta institucional en Twitter, dicho poder del Estado reiteró su llamado a la paz, el diálogo y la reconciliación, en medio de protestas sociales en diversas regiones del país que ya han dejado más de 45 muertos.

“La Presidencia de la República reitera que debe velar por la seguridad y bienestar de los 33 millones de peruanos y peruanas, en ese contexto, la frase ‘Puno no es el Perú’ no fue una expresión de discriminación ni soberbia”, señaló.

“De haberse malinterpretado, nos disculpamos con las hermanas y hermanos de nuestra querida región altiplánica. Reiteramos nuestro llamado a la paz, el diálogo y la reconciliación”, agregó.

Como se recuerda, Boluarte Zegarra dijo que en Puno están buscando el diálogo, pero que no vienen siendo recibidos por las autoridades locales, mucho menos por el gobernador regional, Richard Hancco Soncco.

Asimismo, acotó que la Policía Nacional está actuando dentro de la ley y la Constitución para proteger la vida de los 33 millones de peruanos y para evitar nuevos actos vandálicos en todo el país.

“¿Qué hacemos frente a las amenazas? ¿Dejamos que nos quemen vivos como quemaron a un policía en Puno? ¿Dejamos que incendien la casa como le pasó a un congresista en Puno? ¿Dejamos que sigan incendiando y que el caos campee en el Perú y las Fuerzas Policiales estén tranquilos? Dentro de la ley y la Constitución están saliendo a proteger la vida de los 33 millones de peruanos”, manifestó.

“Las Fuerzas Armadas están detrás. Ellos no tienen contacto con las personas que están protestando. Tenemos que proteger la vida y tranquilidad de los 33 millones de peruanos. Puno no es el Perú . El Gobierno no está generando la violencia”, añadió la jefa de Estado.