Durante la clausura de Perumin 37, la presidenta de la República, Dina Boluarte, enfatizó que el plazo para la formalización de la pequeña minería y minería artesanal concluirá en diciembre próximo. Y subrayó que el gobierno viene trabajando solo con aquellos mineros que han expresado su voluntad de cumplir con la ley.

“Hemos depurado el Reinfo (Registro Integral de Formalización Minera) y estamos trabajando únicamente con los mineros que sí quieren formalizarse y hacer bien las cosas dentro del marco de la ley. El tiempo es corto, porque el plazo culmina el 31 de diciembre de este año” , sostuvo Boluarte desde el Centro de Convenciones de Cerro Juli, en Arequipa.

La jefa del Estado también recordó que el Ejecutivo envió once puntos a la Comisión de Energía y Minas del Congreso para la elaboración de la nueva ley de la pequeña minería y minería artesanal (Ley Mape). Estos incluyen trazabilidad de minerales, cambios en el régimen de concesiones, incentivos para la suscripción de contratos de explotación, entre otros.

Y dijo esperar que se acojan las recomendaciones y se apruebe una nueva Ley Mape “con sentido de unidad nacional”. En ese sentido, afirmó: “no queremos más conflictos sociales, desorden, porque tampoco lo vamos a permitir”.

Según expresó, se busca apoyar a la pequeña minería, pero a la que respete el medio ambiente, el orden público y la paz social; asimismo, incidió en que el gobierno “no pacta con asuntos ilegales”.

“Mi gobierno [no] solo le dice ‘No’ a la minería ilegal, sino [que] la combate de forma inteligente y estratégica. Ya sabemos cómo y dónde operan, ya sabemos dónde están. Desde nuestro gobierno hemos actuado con firmeza. A ellos les decimos, a los que están en camino a formalizarse: el plazo es diciembre” , reafirmó.

Un balance de la ONU

En lo que significó su primera actividad pública tras su retorno de Nueva York (EE.UU.), la mandataria hizo referencia a su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas y dijo que “hemos fortalecido la imagen del Perú como un país que defiende y respeta la paz, la libertad y la democracia”. También como un socio confiable y atractivo para las inversiones.

“Volver a colocar al Perú en los ojos del mundo, tras un golpe [de Estado] fallido y el intento de algunos que quisieron sembrar el caos y la anarquía, fue uno de nuestros principales propósitos de gobierno. Y lo estamos consiguiendo de la mano de peruanos y peruanas que aman la paz, la patria y su propio desarrollo” , expresó la jefa del Estado.

Asimismo, también aprovechó la ocasión para felicitar a la Policía Nacional del Perú (PNP) por el “trabajo conjunto” con sus pares paraguayos que conllevó a la captura de Erick Moreno, alias ‘El Monstruo’. “Su captura representa un contundente golpe al crimen organizado”, afirmó.

El impacto en cifras

Boluarte también mencionó los dispositivos legales emitidos en el marco del combate de la minería ilegal, la cual –dijo- debe ser abordada de manera multisectorial. Además, resaltó la firma del memorando de entendimiento suscrito entre Perú y Chile, en el marco del Perumin 37. Explicó que, entre ambos países, actualmente se produce el 40% de la oferta mundial de cobre; y que se espera llegar al 51% en 15 años.

Por otro lado, dijo que, a julio de este año, la minería en el Perú alcanzó un nuevo récord histórico con la creación de 262.786 puestos de trabajo directos, un 9.8% más respeto a julio de 2024. También que las transferencias de recursos a las regiones producto de la actividad minera alcanzó, al cierre de julio, los S/8.941 millones.

Puntos de vista

La presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Julia Torreblanca, saludó la postura compartida por Boluarte y que se inste al Congreso a revisar la Ley Mape a la luz de los once puntos consensuados en la mesa técnica.

En diálogo con El Comercio, afirmó que el Reinfo “no debe extenderse, pero tampoco debe darse ninguna otra norma que, bajo un nombre distinto, disfrace un nuevo proceso de formalización” .

En esa línea, agregó que si al 31 de diciembre la Ley Mape no está aprobada, lo que corresponde es que cualquiera que quiera desarrollar minería artesanal o pequeña minería siga los procedimientos formales ya establecidos para operar adecuadamente.

“Ya el Reinfo vence a este año. Si ya no hay Reinfo, no debe crearse otro método ni otro régimen de adecuación o formalización adicional, deberíamos cumplir con los plazos que se han otorgado”, acotó.

Por su parte, Iván Arenas, especialista en temas de minería, indicó que se trató de un discurso sobrio. Sin embargo, ve con escepticismo que se pueda materializar.

Explicó que aún los gobiernos regionales no envían toda la información al gobierno central sobre el proceso de formalización (tras dársele al Minem la rectoría), así como que hay poco espacio de tiempo para que el Congreso aborde, discuta y apruebe una nueva Ley Mape. A esto se suma, sin duda, el factor electoral.

“Por la información, los tiempos y por el tema electoral, los partidos en el Congreso no quieren pelearse con el mundo informal. Es difícil que no se extienda un plazo de formalización. Se va a hacer, pero quizá con otros criterios” , aseveró.

Similar postura tuvo César Ipenza, abogado especialista en materia ambiental, quien apuntó que no todo está en manos del Ejecutivo, sino del Congreso. En su opinión, si realmente se busca evitar una prórroga del Reinfo, también debe garantizarse que no se cree una nueva figura legal que, con otro nombre, permita continuar el mismo proceso de formalización.

Ipenza también cuestionó el discurso oficial sobre una supuesta “guerra” contra la minería ilegal. “La minería ilegal ha crecido como nunca antes del país en los últimos meses, y sobre todo en este gobierno. Se está expandiendo de manera alarmante en todas las regiones” , aseveró.

Según Ipenza, si el gobierno estuviera comprometido de verdad en combatir a la minería ilegal, facilitaría un presupuesto adecuado para que instituciones, como el Ministerio Público, afronten esta actividad.