Dina Boluarte, expresidenta vacada del cargo por el Congreso de la República, recibió este sábado a varios manifestantes que fueron a expresarle su apoyo en las afueras de su domicilio en Surquillo.

Boluarte, quien permanece en este inmueble luego de que el pleno del Parlamento aprobara la moción de vacancia por incapacidad moral permanente en su contra, conversó y los recibió por varios minutos en medio de la vía pública.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

En el grupo de simpatizantes había personas que se identificaban como fujimoristas, sí como miembros de colectivos conocidos como La Resistencia, La Insurgencia y Los Combatientes.

Dina Boluarte recibe a simpatizantes fujimoristas y grupos como La Resistencia, entre otros. (Fotos: Violeta Ayasta / El Comercio)

Dina Boluarte recibe a simpatizantes fujimoristas y grupos como La Resistencia, entre otros. (Fotos: Violeta Ayasta / El Comercio)

Todo esto ocurre en su segundo día fuera del cargo y luego de haber sido citada formalmente para que acuda a la audiencia en la que el Poder Judicial evaluará el pedido de 36 meses de impedimento de salida del país por una investigación vigente por presunto lavado de activos vinculado al caso “Los Dinámicos del Centro”.

Dina Boluarte recibe a simpatizantes fujimoristas y grupos como La Resistencia, entre otros. (Fotos: Violeta Ayasta / El Comercio)

La exmandataria, en sus primeras declaraciones a la prensa luego de su vacancia, negó cualquier intención de salir del país o pedir refugio en alguna embajada.

“No está ni siquiera en el más mínimo pensamiento, ni [en] mi sentimiento patriótico, dejar el país, tal es así que habiendo vivido aproximadamente siete años en el extranjero, he regresado a la patria porque siempre estuvo en el corazón el mejor servir al Perú”, aseguró este viernes 10.