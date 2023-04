Desde Piura, la presidenta de la República, Dina Boluarte, reiteró este viernes que no ha recibido dinero de nadie durante su campaña electoral y pidió que se prueben las recientes denuncias en su contra.

Fue al ser consultada sobre la denuncia de Carlos Bustíos Muñoz, quien aseguró al semanario ‘Hildebrandt en sus trece’ que le entregó 50 mil soles a la entonces candidata a la vicepresidencia en mayo del 2021.

Al respecto, Boluarte Zegarra indicó que el empresario tendrá que demostrar su acusación y pidió a la prensa evitar generar “noticias tendenciosas” solamente para vender.

“Hace muchos viernes el diario Hildebrandt anda sacando noticias que no calzan con la verdad. Yo hace unos días ya contesté respecto del señor Bustíos y reitero: Dina Boluarte nunca ha recibido un solo sol de absolutamente nadie durante la campaña y si el señor dice que ha entregado dinero, en todo caso que lo pruebe”, expresó.

“Solo agradecería a la prensa que sea responsable con lo que publica y no esté generando noticias tendenciosas solamente para vender sus diarios”, agregó.

Según ‘Hildebrandt en sus trece’, testimonios, videos y fotografías corroboran que Dina Boluarte utilizó el local del empresario Carlos Bustíos, en la avenida Inca Garcilaso de la Vega 1584, en el Centro de Lima, donde funcionaba un instituto de capacitación superior, como su oficina privada en mayo del 2021.

“Yo soy honesto: le di 50 mil soles a Dina. Fue en mayo del 2021. Ella me pidió el dinero acá, en mi local, y se lo entregué en efectivo […] Hasta la fecha ella no me ha pagado un centavo de todo lo que le entregué”, relató.

Como se recuerda, el pasado 28 de marzo el l tercer despacho de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos abrió investigación a Dina Boluarte, al expresidente Pedro Castillo y al empresario Henry Shimabukuro por presunto financiamiento prohibido.

Según la disposición fiscal a la que accedió El Comercio, se imputa a la jefa de Estado los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal. El periodo de investigación caso abarca del 1 de enero del 2008 hasta el 10 de setiembre del 2021.