La presidenta de la República, Dina Boluarte, aseguró que el Gobierno no se rinde y que continúa fuerte, frente a los críticos que le ponen a su gestión “fecha de caducidad”.

“Esta presidenta que viene de los Andes, de Apurímac, de esa raza fuerte, los chancas, no se rinde. Nuestro Gobierno tampoco, continuamos aquí fuertes, firmes y unidos, así no les guste a algunos que incluso se atreven a ponernos fecha de caducidad. Creo que es al revés, la fecha de caducidad políticamente hablando son de ellos que ya no tienen presencia política”, dijo este martes 29 de octubre.

Dina Boluarte brindó su discurso en la Base Aérea Las Palmas, en Surco, al presentar el primer avión ambulancia adquirido por el Estado peruano, acompañada por el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén; y el ministro de Defensa, Walter Astudillo.

Ahí, aseguró que las Fuerzas Armadas personifican la defensa de la patria y destacó su labor en la lucha contra la inseguridad en los sitios bajo estado de emergencia.

“La FAP, la Marina y el Ejército tienen el total respaldo del Gobierno para seguir en esta lucha hasta gritar victoria”, comentó.

Dina Boluarte cerró su discurso señalando que el Ejecutivo sigue “firme, fuerte y decidido en cambiar la historia de nuestra patria”.