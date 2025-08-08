La presidenta Dina Boluarte se reunió durante su viaje oficial a Japón con las máximas autoridades del país, el emperador Naruhito y el primer ministro Shigeru Ishiba.

Como parte de su agenda oficial en su segundo día de actividades, la jefa de Estado visitó en un primer momento a Ishiba para, según detalló el Gobierno, abordar oportunidades de negocio entre ambos países.

“Este encuentro refleja la firme voluntad de seguir reforzando los lazos políticos, económicos y de cooperación que unen a nuestras naciones”, señaló la mandataria.

Dina Boluarte en su encuentro con el Primer Ministro de Japón, Shigeru Ishiba, en su viaje a Japón. (Foto: Presidencia)

En este cita, los representantes del Ejecutivo propusieron implementar un plan de acción en ciencia y tecnología junto con Japón durante la firma de acuerdos entre Dina Boluarte, Shigeru Ishiba y ministros de ambos países.

“Ambos líderes coincidieron en la importancia de dinamizar y ampliar la presencia empresarial en sectores como infraestructura, energías renovables, saneamiento, transporte, agroexportación y medio ambiente”, detallaron.

Posteriormente, Boluarte sostuvo el encuentro programado con el emperador Naruhito, con quien dialogó sobre la tradición cultural que comparten Perú y el Japón, así como la relación de amistad que existe desde hace más de 150 años.

Según el canciller Elmer Schialer, un encuentro con el emperador de Japón suele ser una oportunidad extraordinaria porque lo jefes de Estado suelen tener citas con el primer ministro.

“Son muy pocos los mandatarios, y sobre todo latinoamericanos, que han tenido ese tratamiento, algo que nosotros valoramos mucho”, refirió a TVPerú este jueves.