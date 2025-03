La presidenta Dina Boluarte se reunió con tres ministros de los sectores Justicia, Salud y Educación en Palacio de Gobierno minutos antes de que el Congreso debatiera tres mociones de censura contra Juan José Santiváñez.

Según el portal de Transparencia del Despacho Presidencial, el primero en ser recibido en el Palacio de Gobierno fue el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, quien llegó a las 7:40 a.m.

Poco después, llegaron a las 8:12 a.m. el ministro de Educación, Morgan Quero; y finalmente César Vásquez, de Salud, a las 8:31 a.m.

Las reuniones con los tres ministros concluyeron antes del inicio del pleno del Parlamento que estuvo agendado para las 10 a.m.

El primero en retirarse fue Vásquez a las 9:17 a.m., mientras que Quero y Arana se retiraron casi en simultáneo, a las 9:31 a.m. y 9:34 a.m.