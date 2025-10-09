La presidenta Dina Boluarte aseguró que el Ejecutivo seguirá trabajando hasta el 28 de julio del 2026, cuando termine su gestión, principalmente para consolidar la economía. Esto, en un contexto en el que han comenzado a circular mociones de vacancia en su contra en el Congreso.

La mandataria dio un discurso tras participar en la ceremonia por la suscripción de contratos para el Proyecto Longitudinal en la Sierra Tramo 4 acompañada por ministros como César Sandoval, de Transportes y Comunicaciones; y el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima.

“Seguiremos trabajando hasta el último minuto del 28 de julio del 2026 para seguir otorgando a nuestra familia peruana un poquito de calidad de vida”, señaló.

Dina Boluarte aseguró que el objetivo del Gobierno es seguir consolidando la economía como un “pilar fundamental para que las familias puedan estar avanzando día a día con la esperanza y la fe que no tendremos inflación galopante como en otros años”.

“Este Gobireno garantiza una tranquilidad económica (...) Por un Perú mejor, por un Perú unido sin violencia porque la violencia no es buena venga de donde venga. En unidad nos abrazamos”, expresó.