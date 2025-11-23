La vacada exmandataria Dina Boluarte (2022-2025) inició un trámite ante el Congreso de la República para acceder a la pensión vitalicia por los dos años y 10 meses que estuvo en el poder, además de otros beneficios asignados a los expresidentes, según reveló “Cuarto Poder”.

Según el dominical, Boluarte Zegarra quien estampó su firma en un documento que envió a Fernando Rospigliosi, presidente encargado del Parlamento, para activar el trámite de su pensión.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

“Tengo el agrado de dirigirme a usted para hacerle llegar mi cordial saludo y en mi condición de expresidenta constitucional de la República, le solicito disponga se me otorgue la pensión establecida en la Ley 265191”, señaló en el documento.

Así no haya tenido un mandato de cinco años y ser vacada, la ley permite que a Dina Boluarte se le otorgue un vehículo oficial de por vida, que estará a su disposición sin restricciones, además de personal de seguridad permanente.

“Solicito que se me asignen los beneficios logísticos y de persona señalados en el Acuerdo de Mesa Directiva Número 78 del 2016”, señaló la exjefa de Estado en el documento enviado a Rospigliosi.

También tendría un trabajador a su disposición, que será contratado bajo la modalidad CAS, con un sueldo de S/3.700 mensuales, la cual ella misma podrá escoger y que estaría dedicada a su servicio directo y que considere parte de su “apoyo”.

Ahí no acaban los beneficios. La exmandataria recibirá también, mes a mes, 150 galones de gasolina que en dinero equivale entre S/2.200 y S/2.500.

Al respecto, Martín Cabrera Marchán, especialista en Gestión Pública y Asuntos Parlamentarios, señaló que si bien Dina Boluarte fue vacada, no existe restricción alguna para que pueda recibir una pensión vitalicia.

“No (existen restricciones), en tanto no haya una acusación constitucional aprobada por el Congreso. Si la hubiera, así lo dice la ley que ella misma ha citado, se entiende que se suspendería hasta que la sentencia que se emita sea no condenatoria”, manifestó.

“A ella le correspondería una remuneración, una pensión. Tener derecho a personal seguridad del Estado, dos personas que tendrían que salvaguardar su integridad. Un asesor, un vehículo también y mantener acceso al seguro de salud privado que mantuvo en el periodo de presidenta, todo eso de por vida de por vida”, agregó.

Tres meses antes de dejar el cargo, Boluarte consiguió que sus propios funcionarios aprobaran un incremento salarial para ella. Así, pasó de ganar S/15.600 a S/35.568 mensuales, que ahora podría significar una pensión vitalicia mayor para ella.

“[La ley 28212] para el caso específico del presidente de la república señala que la pensión es fijada por el Consejo de Ministros en un monto superior de los congresistas y no será mayor a 10 Unidades de Ingreso del servicio público. [Eso es] 2.600 soles, 26 mil soles por mes”, explicó Cabrera Marchán.