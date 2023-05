Joseph Campos, abogado de la presidenta Dina Boluarte, afirmó que la mandataria quiso “sintetizar” su responsabilidad política como jefa suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, tras sus declaraciones sobre el rol que cumplieron durante las protestas sociales.

En declaraciones a Exitosa Noticias, señaló que esa figura legalmente existe en otros estados constitucionales y que su rol como jefa suprema de las Fuerzas Armadas y de la PNP va en esa dirección.

“Creo que se ha malinterpretado porque evidentemente cuando hay un interés en establecer un problema de orden político no se distingue en lo que se debe distinguir. La presidenta para sintetizar utilizó una frase que esconde lo que esencialmente sí existe en los estados constitucionales”, expresó.

“Lo que pasa es que probablemente nos hemos encontrado con algunos presidentes que no distinguen su rol como jefes supremos de las Fuerzas Armadas. Es una jefatura política porque la representación que tiene el presidente es de elección popular: no entró a la escuela militar, no hizo la carrera militar, quizás no sepa ni usar un arma”, agregó.

En ese sentido, indicó que existen tres momentos en este caso: En el primero se instruyó el restablecimiento del orden respetando los derechos humanos; en el segundo un subordinado militar desarrolló la orden, la interpretó, la decodificó, planteó una estrategia y definió cómo se va a restablecer el orden; mientras que en el tercero apareció la violencia.

“Se tendrá que determinar caso por caso. En estos casos de violencia aparecen un victimario y una víctima. El punto está en que la responsabilidad del victimario puede ser que no exista si es que es legítima defensa, puede ser atenuada o agravada si lo hizo de una manera absolutamente enloquecida”, remarcó.

Declaraciones del abogado de Dina Boluarte, Joseph Campos. (Video: Exitosa Noticias)

Como se recuerda, tras conocerse el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Dina Boluarte marcó distancia respecto del rol de las fuerzas del orden . “Yo puedo ser la jefa suprema de las Fuerzas Armadas, pero no tengo comando”, dijo el viernes a El Comercio.

La organización supranacional concluyó que hubo graves violaciones a los derechos humanos durante las protestas contra el Gobierno de Boluarte Zegarra y el Congreso, entre el 7 de diciembre del 2022 y el pasado 23 de enero.

Las declaraciones de Dina Boluarte han sido criticadas duramente por exministros, congresistas y el excomandante general del Ejército César Astudillo, quien considera que la mandataria está buscando “lavarse las manos”.