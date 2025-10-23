Juan Carlos Portugal, abogado de Dina Boluarte, dejó abierta la posibilidad de que la vacada expresidenta (2022-2025) postule al Congreso de la República más adelante, ya sea como diputada o senadora, y siempre y cuando reciba la invitación de algún partido político.

En entrevista con RPP Noticias, afirmó que otras opciones que Boluarte Zegarra maneja es volver a trabajar como funcionaria del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), dedicarse a ser abogada litigante o docente universitaria.

“Es una decisión que ella tomará seguramente. Estoy absolutamente que podría haber esa posibilidad (que sea invitada por un partido para postular al Congreso). A la fecha no ha recibido ninguna invitación”, expresó.

“Estoy seguro de que quieta no va a estar, (está esperando la invitación de un partido) o porque va a dedicar su carrera a la administración en Reniec o como litigante. Hay alternativas que seguramente ella definirá”, agregó.

No obstante, Portugal señaló que la exmandataria no le ha expresado su deseo de continuar en política y tampoco le ha manifestado si tiene invitaciones de partidos políticos para ser candidata en futuras elecciones.

Aclara sus términos

Posteriormente, en diálogo con Canal N, el abogado de Dina Boluarte indicó que no ha confirmado que la exjefa de Estado vaya a ser candidata al Congreso, sino que con la experiencia que tiene podría ser consultora o docente universitaria.

Explicó que una alternativa que la exmandataria podría manejar es ser candidata de Ciudadanos por el Perú, el partido promovido por su hermano Nicanor Boluarte, o quizás retornar al Reniec.

“Yo no he afirmado que la presidenta de la república va a incursionar como diputada o senadora. Lo que he señalado es que con la experiencia que tiene puede ser consultora, docente universitaria, diputada o senadora, no sé si es que alguna organización política (la postule)”, remarcó.

“Es una alternativa (que postule en el partido de su hermano Nicanor) u otra, no puedo afirmar eso porque sobre esos detalles no hemos conversado o sobre su retorno al Reniec. Recordemos que la presidenta de la república tiene cerca de 25 años en la institución”, agregó.