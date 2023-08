La profesora Maritza Sánchez, exasistenta de la presidenta Dina Boluarte en la campaña de las elecciones generales del 2021, denunció que se siente amenazada tras el robo de documentos en su vivienda, hecho ocurrido el pasado 27 de julio.

Según narró a “Cuarto Poder”, ese día un grupo de ladrones atravesó todo el techo del inmueble para llegar a la altura de las ventanas del tercer piso donde por su seguridad se escondía la docente.

Como se recuerda, Maritza Sánchez reveló en marzo pasado que Henry Shimabukuro -ex asesor de Pedro Castillo investigado por el caso Gabinete en la sombra- financió la campaña de Boluarte Zegarra en el 2021, cuando la mandataria era candidata a la vicepresidencia de la República.

La profesora, su esposo y su hija denuncian que fueron dopados el día del robo. En vez de llevarse carteras valorizadas en más de 500 dólares, artefactos, cadenas de oro de 18 kilates y juegos de collares de perlas, los hampones se llevaron un sobre manila con documentos.

“Tenía la lengua hinchada y decía: ‘qué pasa’, ‘qué pasa’. Fuimos a ver a mi hija y mi hija se agarra la cabeza y los perros atontados también y empezamos a ver qué se han llevado y qué no se han llevado”, aseveró.

Según Maritza Sánchez, el objetivo de los delincuentes era llevarse el cuaderno donde están las anotaciones con los aportes no declarados a favor de Dina Boluarte, así como el celular que utilizó en la pasada campaña.

“El fólder de manila estaba abierto solo con papeles. Llevaba mis papeles de la fiscalía, documentos, citaciones impresiones y fotos de esos momentos”, manifestó.

“(¿Por qué un ladrón entra a las 4:00 a.m. para llevarse papeles?) Eso tendrá que explicarlo quien desee investigar y por lo visto la Policía no está dispuesta a investigarlo, no está en capacidad. He correteado por todo sitio pidiendo videos y lo que dicen los señores (es) que no tienen y que la Policía no ha pedido ningún video”, acotó.

MIRA AQUÍ: Dina Boluarte hizo coordinaciones con exasistenta tras la campaña

Cabe indicar que Sánchez Perales y su familia no fueron sometidos a análisis que expliquen por qué amanecieron adormecidos. Tampoco se sabe por qué la Policía llegó al lugar de los hechos pasadas las 2:00 p.m., cuando se les pidió ayuda a las 6:30 a.m.

Finalmente, la profesora y aliada de Pedro Castillo también comentó que se ha reabierto una carpeta fiscal en su contra por haber apoyado a estudiantes universitarios en las marchas que hubo contra el actual gobierno de Dina Boluarte.