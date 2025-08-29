La presidenta Dina Boluarte pidió a la ciudadanía cerrarle la puerta a los candidatos que respaldaron las protestas contra su Gobierno en diciembre del 2022 e inicios del 2023, a los que calificó como amantes de la “anarquía” y la “dictadura”.

“Hay que seguir afianzando nuestra democracia. Ya estamos próximos a las elecciones y aquellos que han impulsado la violencia en diciembre del 2022, enero y febrero del 2023, a ellos hay que cerrarles la puerta porque ellos no aman a a la patria. Ellos aman la anarquía, aman la dictadura, el desorden y es ahí donde viven a través de ONG financiadas desde el extranjero. No debemos caer en esa provocación de violencia”; comentó este viernes.

La jefa de Estado dio este discurso en una actividad oficial inaugurando una plaza en Apurímac, acompañada por autoridades locales.

“Nosotros como Gobierno no vamos a caer en la provocación de aquellas ideas mezquina que quieren obstruir el desarrollo de la patria”, insistió.

En es sentido, Dina Boluarte precisó que la ciudadanía en estas elecciones del 2026 deben votar por quienes defiendan la Constitución.

“Tenemos que apostar por candidatos que hagan respetar la Constitución, que apuesten por la democracia, por el Estado de derecho y no den un salto al vacío como estados fallidos como dije el 28 de julio”, aseveró.

En su mensaje a la Nación más reciente, Dina Boluarte se refirió a su decisión de asumir la presidencia en reemplazo de Pedro Castillo luego del golpe de Estado como un acierto que impidió que el Perú se vuelva un “país fallido” como Bolivia o Venezuela.

“Un país sin inversiones, sin obras ejecutadas, con mayor pobreza, camino a convertirnos en un país fallido, como Cuba, como Venezuela, como Bolivia y otros tantos más”, dijo en su discurso.