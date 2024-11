Carlos Galarza, líder juvenil en la campaña electoral de la presidenta Dina Boluarte, uno de sus más cercanos colaboradores y actualmente uno de los principales testigos de los financiamientos no declarados ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), se sometió a una prueba del polígrafo, según “Panorama”.

Según informó el dominical, este personaje aceptó someterse a esta prueba ante la empresa Itiel Perú Security Polygraph. Está dispuesto a que se sepa la verdad de todas las maneras posibles sobre aquello que la mandataria prefiere no hablar.

La versión de Carlos Galarza tiene dos protagonistas: Boluarte Zegarra y el empresario Edu Beltrán, dueño de Conservas Beltrán, quien habría aportado a la campaña de la entonces candidato a la vicepresidencia en la plancha de Perú Libre.

“Yo hablé con Edu Beltrán y me confirmó que apoyó a Dina Boluarte de forma económica. Yo lo presenté, lo llevé por primera vez a conocer a Dina Boluarte, luego ellos se escribieron, se hablaban, se escribían”, detalló.

Según la prueba a la que se sometió Galarza, la mandataria mintió cuando negó conocerlo a él y al propio empresario Edu Beltrán. De acuerdo con la prueba, el nivel de certeza es 95%.

Aunque Boluarte Zegarra ha negado conocer a Carlos Galarza, este conserva las imágenes que lo colocan en la campaña del 2021, así como las fotografías que él mismo le tomó a la entonces candidata en el calor electoral.

“Ella cambió mucho desde ese tiempo. Ahora es soberbia. En ese tiempo no, era una persona humilde”, aseveró. Según su testimonio, Beltrán le confesó que la jefa de Estado recibió dinero en efectivo de Edu Beltrán.

En el Perú hay jurisprudencia, el polígrafo se ha usado alguna vez en juicios, en tribunales. Galarza ha sido tajante en sus respuestas en las tres rondas de preguntas a las que fue sometido.

“Él está diciendo la verdad. Es que la presidenta dijo que no lo conocía. La presidenta deberá demostrar por qué dice eso, no le he hecho la prueba a ella, pero cuando él dice que conoció a la señora Dina Boluarte, él no está mintiendo, él dice la verdad de acuerdo a la prueba del polígrafo”, dijo el representante de la empresa Itiel Perú Security Polygraph.

“Cuando se le pregunta si textualmente el señor Edu Beltrán entregó dinero a Dina Boluarte, cuando se verifica eso con polígrafo, dice la verdad, o sea, no está mintiendo cuando dice que el señor refiere que le entregó aportes dinero a esta señora”, agrega.