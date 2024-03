La presidenta Dina Boluarte se pronunció este viernes sobre el reportaje periodístico de “La Encerrona” referido a que usa relojes de alta gama, incluyendo un Rolex de lujo. “Trabajo desde mis 18 años y lo que tengo es fruto de mi esfuerzo”, exclamó.

Sin ocultar su molestia por las preguntas de la prensa respecto al uso del Rolex, señaló: “El artículo en particular es de antaño. Lo uso muy eventualmente y lo que quiero decir: he entrado a Palacio de Gobierno con las manos limpias y saldré con las manos limpias como lo he prometido al pueblo peruano”.

Durante una visita a instalaciones deportivas en Villa El Salvador, Boluarte fue consultada por el reportaje publicado por “La Encerrona” que detalla cómo, desde que asumió como vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social comenzó a usar, según fotografías oficiales del Ejecutivo, unos cinco relojes hasta diciembre del 2022.

“Lo que quiero decirle, no a la noticia tendenciosa, sino al Perú entero: Trabajo desde mis 18 años y lo que tengo es fruto de mi esfuerzo y de mi trabajo”, respondió este viernes ante la prensa.

Posteriormente, cuando se le pidió más información sobre los relojes que ha usado, Dina Boluarte evitó responder más. “Es un artículo de antaño, voy a agradecer que no entren en temas muy personales”, insistió antes de cambiar de tema.