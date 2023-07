A diferencia de la ministra de Educación, Magnet Márquez, que prefirió no opinar sobre el tema, la viceministra de Gestión Pedagógica, Miriam Ponce, señaló que la denuncia de presunto plagio contra la presidenta Dina Boluarte tendrá que ser investigada.

Durante su participación en la segunda edición de la Hackathon en Robótica Educativa 2023 en Miraflores, la funcionaria indicó que no podría pronunciarse sobre las acciones que corresponden en ese caso porque no es su área.

“Creo que las investigaciones tendrán que darse, como en todo caso. Eso no significa que no haya una preocupación, ni que en cualquier caso que hubiese no pueda generar algún tipo de acciones respecto a eso”, expresó.

“No me podría pronunciar (sobre posibles acciones) porque creo que en este momento las acciones no corresponden al área en que estoy, de repente termino señalando algunas cosas que no son”, agregó Ponce Vértiz a los periodistas.

Declaraciones de la viceministra de Gestión Pedagógica del Minedu, Miriam Ponce Vértiz. (Video: RPP TV)

Cabe indicar que la titular del Minedu, Magnet Márquez, afirmó que Boluarte Zegarra está dedicada “a trabajar por el bien del país” y remarcó que no emitirá opinión alguna sobre la acusación contra la jefa de Estado.

Como se recuerda, un libro de coautoría de Dina Boluarte y otros siete abogados que data del 2004 coincide con textos precedentes en más de la mitad de su contenido, sin citarlos, según reveló “Punto final” el último domingo.

Hasta el 55% del texto del libro proviene de fuentes no citadas, de acuerdo con una revisión realizada con el programa Turnitin, un reconocido software utilizado por el mundo académico para detectar plagio.

El libro se titula “El reconocimiento de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario”. Contiene cuatro párrafos idénticos a los que aparecieron en el 2002 en la web de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, sin referencia al autor ni a la publicación original.

Boluarte lo incluyó en su hoja de vida cuando postuló y obtuvo una plaza de trabajo en el Reniec, en el 2007 . No obstante, no volvió a incluirla en otros documentos que recogen su experiencia profesional y académica, como el CV que presentó en el 2021, cuando asumió como ministra de Desarrollo e Inclusión Social.

La producción intelectual de la presidenta y de otros siete abogados no contiene bibliografía ni precisa qué páginas son de autoría de Boluarte, pero 12 de sus 176 páginas son idénticas a una monografía sobre derechos humanos de la académica argentina Jaquenod De Giusti, titulada “Análisis de la Declaración Universal de los Derechos Humanos”, que fue publicada en el 2000, reveló “Punto final”.

También aparece parte del trabajo del académico mexicano David Valencia Durand, que publicó en el 2001 la tesis “Los individuo con deficiencias físicas, mentales y/o sensoriales en la sociedad mexicana, y sus normas jurídicas”. De este trabajo se tomaron cuatro párrafos sin ninguna referencia al autor ni a su procedencia.