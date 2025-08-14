La presidenta Dina Boluarte viaja esta semana al distrito de Santa Rosa de Loreto, en la isla Chinería, frontera con Colombia, para liderar un acción cívica multisectorial del Gobierno, en medio del impasse iniciado por el mandatario colombiano Gustavo Petro.

El miércoles, tras la sesión del Gabinete, el primer ministro Eduardo Arana adelantó que la visita de la mandataria “se realiza en el marco de una nueva campaña de acción social”. “Es una reunión que va a tener estrictamente con la comunidad y con la población del distrito de Santa Rosa de Loreto”, añadió.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

Si bien Arana no precisó la fecha del viaje, trascendió que se realizaría este viernes.

“Esta semana se está programando una segunda campaña en la que la señora presidenta va a liderar esta nueva actividad y en la que estamos respondiendo de manera frontal ante los problemas sociales y retos y desafíos que tenemos en esta comunidad y en esta zona amazónica que requiere mucho apoyo social”, explicó.

Arana viajó a la zona el viernes pasado con los ministros de Educación, Morgan Quero; Salud, César Vásquez; Defensa, Walter Astudillo; y Desarrollo e Inclusión Social, Leslie Urteaga.

Durante su visita, el premier recorrió los puntos de atención de salud, educación, justicia y programas sociales, conversando con la población usuaria. También dialogó con el equipo del @INEI_oficial que realiza los Censos Nacionales 2025 en esta parte del país, reafirmando el… pic.twitter.com/86D4kPF85Q — Consejo de Ministros (@pcmperu) August 7, 2025

“Hoy, la patria nos reclama otra vez la unidad y hoy estamos aquí para decirle al pueblo de Loreto y a todo el Perú que seguimos en unidad y miramos también de manera promisoria y con esperanza que todos los países de Latinoamérica trabajemos de la mano para salir adelante”, subrayó el viernes 8 de agosto.





Dina Boluarte: “Nuestra isla Chinería con su capital Santa Rosa es peruana”





El 8 de agosto, durante su visita a Japón, Boluarte brindó un mensaje a la Nación para enfatizar que la soberanía peruana “no está en conflicto” ni es “un tema pendiente de tratar de ninguna manera”.

“Nuestra isla Chinería con su capital Santa Rosa es peruana y está dentro de nuestra soberanía nacional, por lo que no hay nada pendiente que tratar con nuestro hermano país del norte, con los hermanos colombianos. De ninguna manera”, exclamó.





Congreso declara persona no grata a precandidato colombiano

Esta es la moción aprobada por el Congreso

En tanto, este jueves 14 de agosto, el Congreso aprobó una moción de rechazo y condena a las acciones del precandidato presidencial colombiano Daniel Quintero Calle, quien izó la bander de su país en el distrito peruano de Santa Rosa.

Iniciativa dispone además que el político colombiano sea declarado persona no grata.

La moción también cita al canciller Elmer Schialer y al ministro de Defensa, Walter Astudillo, para que se presenten ante el pleno el jueves 21 para explicar la situación en Santa Rosa y las acciones del Gobierno frente a las provocaciones de Petro.

VIDEO RECOMENDADO: