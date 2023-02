El secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, anunció que su partido no participará de la reunión con el Poder Ejecutivo convocada por la presidenta de la República, Dina Boluarte.

A través de su cuenta en Twitter, el también exgobernador regional de Junín señaló que su postura se mantendrá mientras los responsables de la muerte de más de 60 personas sigan en el Gobierno.

“Perú Libre no participará de la reunión con el Ejecutivo mientras los implicados en la ejecución extrajudicial de 65 hermanos peruanos no salgan del Gobierno. A Keiko Fujimori le es natural reunirse porque en pleno vuelo se unen los pájaros de un mismo color”, escribió en la red social.

Vladimir Cerrón anunció que Perú Libre no participará en las reuniones convocadas por la presidenta Dina Boluarte. (Foto: Twitter)

Poco antes el vocero de la bancada de Perú Libre, Flavio Cruz Mamani, había señalado que “no tiene sentido reunirse” con Dina Boluarte porque no han recibido invitación alguna y desconocen su manejo del Gobierno.

“Es un tema serio, con alguna ironía porque no tiene sentido reunirse con ella. Primero veamos por la formalidad. Yo acabo de ver si teníamos alguna notificación, una invitación formal de repente. No hay nada, no nos han invitado y donde no te invitan no puedes ir”, dijo a Canal N.

“Mañana estoy convocando a reunión de bancada, de hecho que este tema lo vamos a abordar también y vamos a ver orgánicamente qué respuesta vamos a tener, sin embargo a título personal no tiene sentido reunirse allí”, añadió.

Cruz Mamani también cuestionó al primer ministro, Alberto Otárola, señalando que es un “pésimo mensajero” y no tiene capacidad de diálogo por la “forma tan represiva” que enfrentó las protestas en diversas regiones del país. Por ello, remarcó que “no se puede hablar con una persona así”.

“Es incomprensible, qué podría estar buscando, seguramente ganar espacios, legitimarse. Ir justamente a hablar con ella sería legitimarse, traicionar a un pueblo que está protestando, a nivel nacional las protestas están emergiendo y eso tendrían que verlo ellos, al parecer no tienen lectura de la realidad”, sentenció.

Cabe indicar que Keiko Fujimori y dos dirigentes de Fuerza Popular se reunieron por casi dos horas con Dina Boluarte en Palacio de Gobierno. Previo a ello la presidenta sostuvo un encuentro con representantes del partido Somos Perú.