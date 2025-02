La presidenta Dina Boluarte aseguró que es objeto de “odios y mentiras” que son creadas en su contra a diario, las cuales asegura que no afectan la labor que ejerce desde el Gobierno.

En un discurso por el lanzamiento de un encuentro regional de culturas vivas en San Borja, la mandataria aseguró que los bailes y actuaciones en el evento expresan un amor por el país.

“Ese mismo amor mueve a nuestro Gobierno a seguir trabajando sin desmayo y lejos de los odios y las mentiras que nos inventan a diario. Voy a hacer un calendario de las mentiras, las mentiras de enero, las mentiras de febrero y así sucesivamente a veri si hacemos un calendario que titule ‘las mentiras’”, aseveró.

Dina Boluarte desde San Borja

Más adelante en su pronunciamiento, Dina Boluarte comentó cómo alguien había incluido en su discurso frases aludiendo a cosas negativas que no quería mencionar.

“Aquí me ponen algunos mensajes medio negativos que no me gustan y dicen así: a más falsedades más trabajo. No. Trabajamos por convicción, no por las falsedades que digan. Trabajamos porque hay convicción, cariño, compromiso para seguir trabajando de manera inclusiva”, indicó.

Boluarte concluyó su discurso asegurando que desde el Ejecutivo no dejarán de trabajar en lo que queda de su mandato.

“Vamos a dejar un Perú distinto al que yo recibí y así lo vamos a hacer, duela a quien le duela”, manifestó.

Dina Boluarte lleva varias semanas cuestionando las investigaciones que se han abierto en su contra desde la Fiscalía de la Nación por diversos casos de presunta corrupción y delitos perpetrados durante su mandato.

La presidenta ha calificado estos procesos como carpetas de “circo” abiertas en su contra, además de señalar que son un desperdicio de fondos y de su tiempo como jefa de Estado.

“Esas son las carpetas que me abre el Ministerio Público, cuando debería concentrarse y realmente abrir carpetas a aquellos corruptos o denunciados por hechos ilícitos que valen la pena que les abran carpetas y no estar gastando el dinero de los peruanos en carpetas vacías sin sentido jurídico, sin hechos delictivos, perdiendo el dinero de todos los peruanos y haciendo perder el tiempo a la presidenta”, dijo en un evento público el 31 de enero último.