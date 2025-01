Dina Boluarte, presidenta de la República, arremetió nuevamente contra las investigaciones en su contra en la Fiscalía de la Nación al asegurar que son “carpetas vacías sin sentido jurídico” en las cuales el Ministerio Público está “gastando el dinero de los peruanos”.

Esto, dos días después de guardar silencio en lugar de declarar por el caso “Cofre” a pesar de haber asegurado en diciembre del 2024 que acudiría a colaborar con las diligencias fiscales.

“Podrán abrirme carpetas porque dicen que llevo a pasear a Vladimir Cerrón a la playa, porque dicen que he desaparecido la Eficcop cuando la misma fiscal de la Nación desapareció a la Eficcop. Entonces, ¿de qué desaparición me imputa? Esas son las carpetas que me abre el Ministerio Público, cuando debería concentrarse y realmente abrir carpetas a aquellos corruptos o denunciados por hechos ilícitos que valen la pena que les abran carpetas y no estar gastando el dinero de los peruanos en carpetas vacías sin sentido jurídico, sin hechos delictivos, perdiendo el dinero de todos los peruanos y haciendo perder el tiempo a la presidenta”, aseguró.

Boluarte brindó este discurso tras la firma de un convenio de cooperación de un proyecto hidráulico en Tacna, región en la cual realizó diversas actividades oficiales acompañada por ministros como Durich Whittembury (Vivienda) y Juan José Santiváñez (Interior).

En varias oportunidades, la jefa de Estado minimizó los cuestionamientos en su contra y dijo que se trata de críticas destructivas que “ni cosquilla nos hace porque seguimos trabajando”.

“Día a día sin descanso avanzamos, a pesar de lo que digan quienes solo saben criticar sin reconocer ninguna acción positiva. Como dijo el gobernador, allá los rajones, acá estamos los que trabajamos”, comentó.

Esta semana, Boluarte ha cuestionado varias veces las investigaciones que afronta en el Ministerio Público, a donde ha acudido a declarar el pasado 13 de enero por presunto abandono de cargo por someterse a una cirugía en el 2023 sin informar previamente al Congreso o al Consejo de Ministros, y recientemente este 29 para guardar silencio ante las preguntas por el uso del vehículo presidencial conocido como el “cofre” en febrero del 2024 en las cercanías del condominio Mikonos en el balneario de Asia donde la policía sospechaba que se escondió Vladimir Cerrón.

“Esas carpetas de circo son las que le abren a la presidenta de la República y damos vergüenza como sistema de justicia en el extranjero, porque me dicen ‘no es posible lo que está pasando en su país’”, afirmó aquel día.

Dina Boluarte enfrenta, entre otros procesos, investigaciones en la Fiscalía de la Nación por presuntamente haber disuelto de manera irregular el equipo policial de apoyo al Eficcop, por haber recibido relojes Rolex y otras joyas de parte de Wilfredo Oscorima y por el uso del “cofre” presidencial.