La presidenta de la República, Dina Boluarte, volvió a salir en defensa de su hermano Nicanor Boluarte, contra quien este miércoles la fiscalía realizó un allanamiento por una nueva investigación en su contra, y aseguró que se trata de un “muñeco armado” por un sector del Ministerio Público.

La mandataria aprovechó su discurso en la ceremonia por el Día de la Defensa Nacional desde el patio del Palacio de Gobierno para pronunciarse por la diligencia del Ministerio Público que, según indicó, se realiza porque su hermano sería parte de una organización criminal “cuyos integrantes no se conocen ni los unos ni los otros”.

“Es claramente otro muñeco armado por algunos fiscales que impunemente fabrican carpetas fiscales sin ningún sentido jurídico, menos penal”, comentó para luego pedir disculpas a los militares y policías, además del alto mando de estas instituciones presentes en el evento.

“Con las disculpas que se merecen pero no me puedo quedar callada porque más allá de presidenta de la República soy hermana, soy hija y desde acá le mando a mi hermano mi solidaridad pero también mi abrazo fraterno y mi respeto por la valentía que muestra mi hermano. Yo ya quisiera que aquellos fiscales y aquellos jueces que solicitan allanamientos y ordenan los allanamientos impunemente tengan una pizca de la calidad humana y la decencia que sí tiene el Dr. Nicanor Boluarte”, agregó.

El domicilio de Nicanor Boluarte ubicado en San Borja, así como en otros inmuebles, el Ministerio Público realizó diligencias de allanamiento desde horas de la madrugada de este miércoles 27 de agosto como parte de una nueva investigación que involucra al hermano de Dina Boluarte, también involucrado en el caso denominado “Waykis en la sombra”.

“Yo sé que no es contra él el tema. Es contra esta presidenta que no agachó la cabeza ni al chantaje ni a la venganza ni al rencor. Sé que quieren desestabilizar al gobierno pero desde acá, desde la casa de todos los peruanos, le digo a todos los fiscales y jueces que seta presidenta es más valiente que lo que ustedes se imaginan y no les tengo miedo”, exclamó Boluarte.

La presidenta concluyó su discurso en este evento oficial haciendo un pedido a la ciudadanía para que en las siguientes elecciones “no demos un salto al vacío”.

“No demos un salto al vacío donde van a querer nuevamente capturar las instituciones como lo tienen capturado parte del Ministerio Público y parte del Poder Judicial y, desde allí en las sombras, quieren seguir llevando las riendas del país. Esa es la verdad y aquí se lo decimos de frente. No les tengo miedo. La familia Boluarte siempre se mantendrá firme y digna. No tenemos rabo de paja”, concluyó antes de retirarse.