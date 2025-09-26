La 37 Convención Minera -Perumin- concluye hoy viernes en Arequipa y se espera que la presidenta Dina Boluarte participe en la ceremonia de clausura.

Sería la primera actividad pública de la mandataria tras su retorno de Nueva York, Estados Unidos, donde participó en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). Según la agenda de Palacio de Gobierno, llegó la noche (20:43 horas) del jueves a la Base Aérea de Las Palmas, en Surco.

De acuerdo con el programa, para la clausura oficial de Perumin 27, en representación del gobierno, se ha previsto también la participación del ministro de Energía y Minas, Jorge Montero.

La ceremonia está prevista entre las 11:50 y las 12:40 horas.

En entrevista con El Comercio, la presidenta de Perumin 37, Jimena Sologuren, adelantó el jueves la llegada de la mandataria para la clausura de la cumbre minera.

“ Hasta el momento sí, está confirmada. Es muy importante contar con su presencia porque es un mensaje no solamente al empresariado sino a todos los peruanos y a todos los países que nos acompañan . En Perumin tenemos delegaciones de 16 países de los cinco continentes con mucha intención de ver qué posibilidades hay para hacer negocios con nosotros”, señaló Sologuren.

Desde el 22 de setiembre, Perumin 37 reúne a empresarios del sector de distintos países, expertos y autoridades locales y nacionales.

Se trata de una de las más importantes cumbres de la región que permite analizar las perspectivas y los desafíos sociales, ambientales y económicos de la minería.

