El aumento del sueldo que recibe la presidenta Dina Boluarte, quien ya no recibirá mensualmente 16 mil soles sino la suma de S/35.568, ha hecho que la mandataria peruana suba considerablemente en el ranking de presidentes que más ganan en América Latina.

En la conferencia de prensa del Consejo de Ministros, el titular del sector Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, confirmó el aumento que consiste en un incremento de más del 122% del sueldo que percibía Boluarte.

La nueva remuneración mensual de la presidenta del Perú, al tipo de cambio de 3.57 soles por dólar, consiste en un total de 9.963 dólares norteamericanos (US$) mensuales. Antes del incremento, el salario era de US$ 4.480.

Con su sueldo de 16 mil soles, Dina Boluarte ocupaba el puesto número 5 de los países latinoamericanos, por debajo de los mandatarios de Uruguay, Guatemala Costa Rica y México.

Sin embargo, ahora con su sueldo incrementado a más de 35,5 mil soles al mes, se ha convertido en la segunda mandataria mejor remunerada tras corregir el sueldo bruto con la paridad de poder adquisitivo.

Por encima de Dina Boluarte, solo se encuentra Uruguay cuyo presidente, Yamandú Orsi, percibe mensualmente US$ 14.760.

Luego de Perú y los US$ 9.963 de Dina Boluarte se encuentran Guatemala (US$ 7.989), Costa Rica (US$ 6.578) y, México (US$ 5.565), tres países que antes superaban en este ranking a la presidenta peruana.

El listado continúa con Chile (US$ 4.199), Panamá (US$ 3.286), Colombia (US$ 3.197), Brasil (US$ 3.026), Honduras (US$ 2.511), Argentina (US$ 2.257), Ecuador (US$ 2.087) y Bolivia (US$ 1.017).

Ministros justifican aumento de sueldo de Dina Boluarte

El ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, justificó el incremento de más del 122% del sueldo a favor de Boluarte al citar la Ley Servir y la Ley de Presupuesto General de la República, aprobado en noviembre del 2024.

Ante la prensa. dijo que se aplicó una metodología que hace una comparación de los salarios en dólares de los presidentes de 12 países de América Latina, además de tener en cuenta los ingresos más altos en el Ejecutivo, ministros y viceministros, principalmente.

“En función de esta comparación, en dólares corregido por paridad de poder adquisitivo y conjuntamente tomando en cuenta los ingresos más altos en el Poder Ejecutivo –básicamente ministros y viceministros- se hizo una proyección de lo que sería el puesto que debería ocupar alguien encima de un ministro, que en este caso sería la presidenta de la república”, aseguró.