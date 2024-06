1. Con Los Simpson en París

Una imagen casual, de Dina en buzo con logo de The Simpsons, en el aeropuerto De Gaulle de París, se viralizó el lunes como anticipo de ruta hacia la China. El martes llegó a Hong Kong para empezar su gira de 3 días en la vecina Shenzen. La acompañaron el canciller Javier González-Olaechea; el ministro de Economía, José Arista; y la ministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar. El canciller estaba procesando su ‘boutade’ de haber rezongado, en pleno evento de celebración de nuestros 80 de relaciones diplomáticas con Canadá, al embajador canadiense por ser uno de los 16 embajadores firmantes de una carta exhortando al gobierno a no alentar la posible censura a las ONG que entraña un proyecto de ley en el Congreso.

La presencia de Arista se justifica por la naturaleza del viaje, que busca incrementar lazos comerciales. La de Hania, la ministra más allegada a Dina, encontrará sentido en algún convenio sectorial o visita temática dentro de la gira; pero no deja de ser elocuente que ambas hagan este periplo juntas luego de la revelación, en “Cuarto Poder”, de que la ministra buscó a Harvey Colchado, cuando comandaba la Diviac, para indagar –según los trascendidos fiscales del programa- por Nicanor Boluarte y recomendaciones que este habría hecho para contratar en su sector. Pérez de Cuéllar solía hablar, semanas atrás, de que vivíamos ‘una dictadura de la suspicacia’, sin confesar que estaba tan sometida a su mandato que habría visitado a uno de los mayores enemigos de su lideresa. Tuvo de qué conversar con ella en el largo viaje.

2. ¡Abajo la Diviac!

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, prosiguió está semana su campaña contra la Diviac. Lo entrevisté el lunes en RPP y agregó un propósito adicional a los cargos que hacía contra la división que dirigía el coronel Harvey Colchado y ahora dirige el coronel Franco Moreno: pedir al Congreso que investigue el uso de fondos de inteligencia por la Diviac. El martes repitió sus propósitos en La Libertad, al lado de César Acuña que, con su presencia, avala muchos propósitos ajenos. También se reunió con el contralor Nelson Shack (que acaba de obtener la venia del Ejecutivo para continuar su mandato) para que audite a la Diviac. La República denunció que una fiscalía había hecho un pedido de detención de Colchado y que el Poder Judicial no lo acogió, pero el abogado de este, Miguel Pérez Arroyo, no encontró traza de ese pedido, según me dijo en una entrevista. El primer ministro Gustavo Adrianzén, en declaraciones tras el consejo de ministros, respaldó sin entusiasmo la campaña de Santiváñez y le bajó los decibeles. La presidenta, desde Shangai, participó por zoom en ese consejo.





En otra parte del globo, en La Haya, la abogada Gloria Cano de la ONG Aprodeh, junto a la FIDH (Federación Internacional de Derechos Humanos) pedían a la fiscalía de la Corte Penal Internacional que investigue la responsabilidad presidencial en las muertes durante las protestas al inicio de su gobierno, dando inicio a proceso que podría tardar años, si lo admite la corte.

3. ¡Intento de golpe en Bolivia!

Un intento de golpe en Bolivia, que incluyó a una tanqueta arremetiendo contra la puerta del Palacio Quemado (la sede simbólica del gobierno boliviano pues el presidente Luis Arce despacha en su proximidad), asaltó el miércoles a la región. Juan José Zúñiga, ahora ex comandante general del Ejército, encabezó la intentona luego de haber declarado, días atrás, que haría lo que estuviera a su alcance para impedir una vuelta de Evo Morales al poder. Si ese fue el motivo principal de su asonada, se puede presumir que buscaba encabezar una dictadura que convocara elecciones tras asegurarse de que Morales quedara fuera de ellas; o hacer un mero acto de demostración de fuerza. A punto de ser detenido, dijo, en declaraciones difíciles de digerir, que Arce le pidió que hiciera la asonada para levantar su popularidad presidencial. Si en algún momento Morales dio unidad y estabilidad a un país que vivía en déficit de aquellas; acabó por convertirse en un factor de lo opuesto y en un problema regional.





“Boluarte y el ministro Arista, cuya cartera tiene la parte más importante del paquete, deben preocuparse por asegurar que les sea favorable la segunda votación de la delegación de facultades”