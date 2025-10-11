Dina, la frivolidad mata, una crónica de Fernando Vivas sobre la vacada expresidenta Boluarte

Escucha la noticia
Dina, la frivolidad mata, una crónica de Fernando Vivas sobre la vacada expresidenta BoluarteResumen generado por Inteligencia Artificial
A Dina no la mataron las protestas ni la iba a matar políticamante la economía u otro factor exógeno; sino algo que está muy dentro de ella: la frivolidad. Relegó la carga social del Estado por su afición a las alfombras rojas, los viajes en primera clase, las puertas giratorias, los encuentros con celebridades. Ese ‘pack’ ligero del poder, la perdió para siempre. Lo que hubiera sido sostenible en dosis protocolares, lo consumió en sobredosis letales.