La revelación, una semana atrás, en “Hildebrandt en sus 13″, de que Dina se habría hecho una rinoplastia (operación a la nariz), tomó cuerpo lentamente. Desapareció 12 días de la escena entre el 28 de junio y el 10 de julio del 2023–según ha verificado la denuncia-, lo que deja abierta la puerta a una pregunta insidiosa: Si no presidió eventos, ni hizo giras ni recibió gente en su despacho –esto lo hemos comprobado varios medios en el registro de visitas-, ¿cometió una infracción administrativa y/o constitucional? Palacio no ha confirmado ni desmentido la rinoplastia. El flamante vocero Fredy Hinojosa y el primer ministro Gustavo Adrianzén hablaron vagamente al respecto, permitiendo intuir que la respuesta de Dina, si la hay, será un clamor de respeto a su privacidad y dará razones no precisamente estéticas sino de salud.

1. Se ven las caras LEE TAMBIÉN: Dina Boluarte: ¿La presidenta puede o no ampararse en la privacidad para no explicar su ausencia de 12 días? El ministro del Interior, Walter Ortiz, firmó la resolución para desactivar al grupo policial que apoya al Eficcop. La razón quedó tan clara a la mañana siguiente, cuando se detuvo a Nicanor Boluarte, que el fiscal de la Nación comunicó, sin decir su nombre, que evalúa investigar por obstrucción de la justicia al propio Ortiz. Alberto Otárola, en entrevista que le hice en RPP, culpó a una decisión política ejecutada por el ministro de Justicia, Eduardo Arana, el pedido de la Procuraduría General del Estado (PGE) para que lo investiguen por su responsabilidad en un reglaje del que habría sido objeto el contralor Nelson Shack en octubre pasado. Al revés, dijo que él ha sido reglado recientemente, al igual que otros personajes como el ex comandante general de la PNP, Jorge Angulo. Esta supuesta actividad ‘para política’ de policías y agentes de inteligencia contrasta con la falta de proyección de liderazgo del nuevo ministro del Interior, Walter Ortiz, en la lucha contra la seguridad. El contraste llegó al paroxismo el jueves, cuando Ortiz firmó la resolución para desactivar al grupo policial que apoya al Eficcop. La razón quedó tan clara a la mañana siguiente, cuando se detuvo a Nicanor Boluarte, que el fiscal de la nación comunicó, sin decir su nombre, que evalúa investigar por obstrucción de la justicia al propio Ortiz. 2. Estupendos lazos Adrianzén llamó ‘estupendos lazos’ a la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo tras hacer una visita al presidente del Congreso, Alejandro Soto. Este último no da la cara a la prensa desde hace meses. Pero Adrianzén sí se paró en los Pasos Perdidos y habló para la prensa. Tenía varias razones para ello. Una, muy importante, es recordarnos que en nuestra tradición política, el primer vocero del presidente es él y no el señor Fredy Hinojosa, el jefe del gabinete técnico que debutó días atrás como vocero oficial, algo que sí es original en nuestros lares. Para revés del premier, las primeras preguntas que recibió fueron sobre el rol de Hinojosa y la presunta cirugía presidencial, sobre lo que solo pudo responder con vaguedad (en crónica aparte les contaremos de los apuros comunicativos en Palacio). ¿Son estupendos los lazos entre los dos mayores poderes? No piensa así la mayoría de encuestados que los desaprueban masivamente y que recelan que las buenas relaciones escondan la indulgencia gubernamental ante una agenda legislativa populista y clientelar. Tampoco le parecen estupendos lazos a la MIO Perú (misión de observación sobre la JNJ), generada por iniciativas de la sociedad civil que nos visitó para entrevistar a los actores en torno a la precarización de la Junta. Dos de sus integrantes, Stephen Mcfarland (ex embajador de EE.UU. en Guatemala) y Thelma Aldana (ex fiscal general de Guatemala exiliada en EE.UU.) nos insinúan un paralelo con ese país centroamericano que estuvo jaqueado por lo que se llamó un ‘pacto de corruptos’ que desde algunas instituciones se amenazó a otras que quisieron respetar el triunfo electoral del presidente Bernardo Arévalo. 3. La pobreza se grita “La pobreza monetaria pasó de 27.5% en el 2022 al 29% en el 2023 (…). INEI publicó un comunicando, en el que se leía entrelíneas su indignación, anunciando que el evento de presentación de las cifras, se cancelaba “por razones de fuerza mayor”. La torpeza política le dio más difusión a la estadística”. Tras el consejo de ministros del miércoles, los anuncios sí quisieron ser asertivos. El MEF, José Arista, definió a la OPA (oferta de compra a través de acciones en la bolsa de una empresa a otra) del fondo británico Actis al 92.35% de la empresa de electricidad ENEL por $1360 millones, como la más alta de su tipo en el Perú. En ese mismo consejo se vio un tema que no fue grato para la presidenta y los ministros: las cifras de pobreza monetaria del INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática) pasaron de 27.5% en el 2022 al 29% en el 2023. O sea, ya venían creciendo con Pedro Castillo y crecieron aún más con Dina. Tal habría sido el fastidio presidencial –según mis fuentes- que se pidió al INEI suspender un evento del jueves, ya anunciado, en el que expertos comentarían los resultados. El INEI publicó un comunicando, en el que se leía entrelíneas su indignación, anunciando que el evento se cancelaba “por razones de fuerza mayor”. La torpeza política le dio más difusión a la estadística. Somos más pobres y más informados al respecto.