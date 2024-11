A pedido de Nadine Heredia

Aportantes fantasmas

En su declaración, durante el juicio oral, Martín Belaunde aseguró que Nadine Heredia le pidió buscar a personas que pudieran prestar sus nombres para que se hagan pasar por “aportantes” (falsos aportantes) ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe) y así poder justificar “dinero subrepticio”.

Incluso, reconoció que los S/65 mil que figuran como aporte a la campaña electoral del 2006, no eran su dinero.

“Es correcto lo que dice el señor fiscal, yo no he realizado ese aporte de 65 mil soles que se me atribuye como propio. Y, ¿Por qué lo hice? Lo hice a pedido de la señora Nadine Heredia. Me pidió coordinar para que algunas personas, no solo yo; sino que consiguiera algunos nombres de algunas personas para que el partido pudiese justificar los recursos que habían ingresado de manera subrepticia o sin bancarizar, poder justificar ante la ONPE esos aportes”, dijo.

Incluso dijo, a su padre, que en ese momento vivía fuera del Perú y no podría haber hecho un aporte en efectivo, se le consignó con una entrega de S/135 mil. Ello, agregó, ocurrió a finales de junio del 2006, después de la segunda vuelta de la campaña electoral, pues debían rendir cuentas a la Onpe.

También aseguró que el contrato que la empresa Centros Capilares -de su propiedad- firmó con Nadine Heredia, era “ficticio”. Esto, porque Heredia le había dicho que se iba a comprar una propiedad y necesitaba justificar ante el banco para que pudiera acceder a un crédito.

“Era un contrato de $30 mil por una consultoría de imagen el cual era ficticio, y mi gerente general no quiso firmar porque no íbamos a poder justificar. Yo era gerente de directorio, no tenía capacidad de firmar, pero lo hice y se firmó el contrato ficticio”, aseguró.

Distinto fue, dijo, con el contrato que Heredia firmó con la empresa Aceites de Asia, que era un proyecto de su padre. El contrato y el dinero que se le pagó sí era legal, pero se interrumpió porque su padre decidió no seguir con la empresa.

Aseguró que el contrato era de $52 mil, pero de eso Heredia solo recibió un adelanto de $8 mil y tres pagos de $4,300.