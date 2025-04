— En su opinión, ¿qué motivó al presidente Lula da Silva a otorgar el asilo a la ex primera dama Nadine Heredia?

En primer lugar, lo que estamos viviendo en Brasil es una pesadilla. Tenemos un presidente que debería estar en la cárcel por los crímenes cometidos, relacionados con Odebrecht y otros. Lula salió de la cárcel por una decisión de la Corte Suprema. Sus procesos fueron cancelados. Lo que vemos ahora es que él y su partido intentan hacer creer que nunca pasaron los crímenes que se cometieron en Brasil bajo su presidencia y la de Dilma [Rousseff], y que también se cometieron en otros países como Perú, Panamá y Venezuela.

Nadine Heredia recibió asilo en Brasil por un tema que no es político. Lo que hacen Lula y el Partido de los Trabajadores es intentar que la gente crea que todo lo que pasó fue solamente una persecución política contra él y, por lo tanto, también contra quienes están enfrentando condenas en otros países, como es el caso de Humala y su esposa. Que ellos serían perseguidos políticos, claramente no es verdad.

— ¿Se ha equivocado el gobierno peruano al otorgar el salvoconducto a Nadine Heredia?

No conozco los detalles, me interesaría saberlos, pero si ha entregado un salvoconducto, sí se ha equivocado. El salvoconducto en caso de asilo debe ser concedido por temas que sean vinculados a persecución política, lo que claramente no es el caso. [...] Yo estaba intentando saber cómo ella logró salir de su casa, ir a la embajada brasileña, luego al aeropuerto y venir a Brasil en un avión de la Fuerza Aérea Brasileña. Es un absurdo lo que pasó, que la Fuerza Aérea Brasileña fue utilizada para transportar a Nadine Heredia.

No sé cómo está la legislación en Perú, pero creo que allá tampoco se puede beneficiar el crimen con un salvoconducto.

— ¿Cuál es el procedimiento regular que debió seguir el gobierno de Lula da Silva para otorgar el asilo?

Analizar la situación jurídica de Nadine Heredia. Determinar si ella es, de hecho, una perseguida política, si hay motivaciones ideológicas, políticas, partidarias detrás de su condena, o si es un crimen común. En caso de ser crimen común, no se concede asilo. El Itamaraty [la cancillería] es el órgano que tiene responsabilidad sobre eso y es absurdo que conceda un asilo en tan poco tiempo a alguien que acababa de ser condenada.

"Seguro hay personas que saben que conceder asilo a una condenada por corrupción es un factor más para que la gente vea al gobierno como uno que está trabajando con el crimen, al lado del crimen"

— El diario brasileño “O Globo” ha revelado que incluso dentro del propio gobierno de Lula hay críticas por el asilo otorgado a Nadine Heredia. ¿Tiene usted información adicional sobre este malestar interno? ¿Le sorprende que existan voces disidentes dentro del gobierno?

Hay gente del gobierno a la que Lula no le da atención, que sabe que él está muy mal en popularidad. La inseguridad pública es muy grande en Brasil [...]. Y está afectando mucho su popularidad, que es hoy bajísima, la más baja en la historia. Seguro hay personas que saben que conceder asilo a una condenada por corrupción es un factor más para que la gente vea al gobierno como uno que está trabajando con el crimen, al lado del crimen. Pero lo que pasa al final del día es que la gente que manda en el gobierno de Lula, la gente a la que él escucha, es más radical y tiene el discurso del antiimperialismo yankee. Ellos tienen la última palabra.

— ¿Cuáles son los beneficios de los que gozaría Nadine Heredia en Brasil? ¿Recibirá, por ejemplo, una pensión por parte del gobierno brasileño?

No tengo la información, pero si va a recibir algo, seguro que vamos a contestar eso, incluso judicialmente. Ya enviamos una serie de preguntas al Ministerio de Relaciones Exteriores. Y el miércoles vamos a convocar al ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Viera, para que venga a la Cámara de Diputados y esclarezca todo.

— ¿Cuentan con los votos para que se apruebe esa citación?

Creemos que sí porque la situación ha dejado indignada a mucha gente en Brasil. Se necesitan 20 votos de 38. Creemos que la Comisión de Relaciones Exteriores los tendrá para que el canciller venga a la Cámara de Diputados.

— ¿Se presentaría ante toda la cámara o ante la Comisión de Relaciones Exteriores?

Ante la comisión.

— Usted dijo que llegarán hasta las últimas consecuencias para revertir el asilo. ¿Es posible revertirlo?

Vamos a estudiar cuáles son las formas para que se pueda revertir. Pero seguro vamos a la Suprema Corte Brasileña para revertir ese asilo , sin duda, para que ellos se pronuncien.

— ¿Sí está la intención de acudir a la justicia para que revoque la decisión del gobierno de Lula?

Sí, claro.

— ¿Qué tipo de respuesta espera del Ministerio de Relaciones Exteriores respecto al Requerimiento de Información que ha presentado junto con la diputada Adriana Ventura?

En primer lugar, que nos dé información clara sobre quién en el gobierno autorizó la concesión... ¿Y por qué? ¿Cuál fue la fundamentación? La ley es muy clara: tiene que ser por persecución política. Queremos que expliquen de dónde sacaron que hay una persecución política en curso, y que no ha sido condenada por un crimen de corrupción. También queremos saber si hay intención de conceder asilo permanente o es algo temporal.

— ¿Usted sospecha que el gobierno de Lula no cumplió con el procedimiento regular para otorgar el asilo?

Me parece muy claro que no cumplió, pero todavía esperemos que conteste las preguntas que hemos hecho.

— ¿Cree que este caso podría tener implicancias más amplias para la política exterior de Brasil, especialmente en su relación con otros países de América Latina?

Sí, Brasil ya tiene una imagen muy mala con otros países, no solo de América Latina, sino también de otras partes del mundo. Por ejemplo, en el caso de Israel y Hamás, por estar del lado de Hamás; en el BRICS, por invitar a Irán a participar; en el conflicto entre Ucrania y Rusia, por estar con los rusos. Todo eso está generando en el escenario internacional una imagen mala para el país. Creo que se deteriora aún más con la concesión de este asilo.