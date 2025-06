Unidad de Investigación

Un año antes de asumir el cargo, el ahora director de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Máximo Gallo Quintana, participó en una reunión que la Federación Nacional de Pequeños Productores Mineros y Mineros Artesanales del Perú (Fenamarpe) –uno de los gremios más activos de mineros informales en el país– sostuvo con el entonces ministro Rómulo Mucho.

Así consta en el registro oficial de visitas del Minem, que consignó a Gallo como parte de la delegación de dicha organización. La cita ocurrió el 21 de mayo de 2024 y se extendió por cerca de una hora y media. Junto con Gallo, a la misma hora ingresaron otros 10 representantes del gremio.

En los registros del Minem, Máximo Gallo figura como miembro de la Fenamarpe.

En reiteradas ocasiones, Fenamarpe ha sostenido reuniones con autoridades para demandar normas más flexibles para los inscritos en el polémico Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), según ha informado este Diario.

Sus dirigentes figuran entre los visitantes más frecuentes al Congreso y al Ejecutivo, en medio del debate sobre la nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, conocida como Ley MAPE.

Además, Celso Cajachagua, presidente del gremio, es uno de los promotores en limitar las zonas intangibles de las Líneas de Nazca, en Ica, para que en el lugar puedan operan los miembros del gremio que tienen Reinfo.

Puesto clave

Máximo Gallo fue nombrado en el cargo en enero del 2025 mediante una resolución ministerial. No era nuevo en el puesto: ya había dirigido la misma dependencia entre el 2017 y 2018, cuando el Reinfo estaba en plena expansión y se entregaba a quienes ni siquiera eran titulares de concesiones mineras.

La Dirección General de Formalización Minera tiene como principal encargo regular y supervisar el proceso de formalización de la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE). Es decir, el mismo sector que Fenamarpe agrupa.

“Esto podría denotar una situación de conflicto de intereses, porque el asesor o quien trabaja con los mineros tiene una posición clara respecto de a quién defiende. Cuando llega a asumir una gerencia o dirección, podría influir su decisión en plantear políticas que antes las planteaba como asesor”, reflexionó César Ipenza, abogado especializado en materia ambiental.

Versiones enfrentadas

En su defensa, Gallo sostuvo que haberlo registrado como parte de Fenamarpe fue un error de la entidad. “Eso es imposible”, expresó en diálogo con El Comercio.

“Me invitaron a hacerle una exposición al [entonces] ministro [Rómulo] Mucho respecto de las políticas sobre minería en pequeña escala. [...] Efectivamente, estuvieron representantes de Fenamarpe, pero eso no quiere decir que yo forme parte de esa institución, que reúne a mineros. Yo no tengo ninguna labor minera y es imposible que sea parte de un gremio”, señaló a este Diario.

El alto funcionario insistió en que el documento que elaboró para su exposición fue como experto en la materia. “Mi intervención siempre fue desde la perspectiva personal y profesional”, agregó.

En una segunda conversación con este Diario, se le preguntó a Gallo si Fenamarpe fue quien lo invitó a la reunión. “Los del gremio me dijeron que habían pedido al ministro que me invitaran y del ministerio me llamaron”, contestó.

Sin embargo, Henry Luna, recientemente retirado del cargo de viceministro de Minas y quien participó en la reunión del 21 de mayo del año, aseguró que Gallo fue presentado como “asesor” de los mineros informales.

“En el 2024, cuando se debatía la Ley MAPE durante la gestión del exministro Rómulo Mucho, se invitaron a todas las organizaciones mineras artesanales. Una de las participantes fue la Fenamarpe, que vino con su equipo dirigencial al Minem y presentó al señor Gallo como su asesor principal”, recordó Luna.

Otra participante fue Mayra Figueroa, entonces encargada de la Dirección de Formalización Minera del Minem. Este Diario la contactó, pero evitó dar detalles porque –indicó– actualmente lidera la Dirección de Sostenibilidad y Articulación Minera de la entidad. No obstante, recalcó: “Si está [así] en el registro [de visitas], yo no te podría decir otra cosa”.

El exministro Rómulo Mucho también fue consultado, pero dijo que no recordaba ningún detalle de la reunión de mayo del 2024: “He tenido un trabajo muy intenso [...]. Debe estar ahí en los cuadernos, no me he percatado. No me acuerdo”.

El Comercio también contactó al ingeniero Antonio Mendoza, quien fue asesor de Mucho en el Minem. “Para la reunión en la que participaron, su ingreso fue como representante del gremio, como indica el registro de ingresos”, señaló.

Agregó que eso podría implicar “conflicto de intereses”. “Ningún funcionario va a inventar una afiliación a cualquier asociación [...] No pudo haber sido un error”, dijo.

Este Diario buscó una versión oficial del Minem. “Estuvieron representantes de Fenamarpe en esa reunión; sin embargo, el señor Máximo no formó ni forma parte de dicha agremiación ni mucho menos la asesoró”, afirmó el sector a través de su Dirección de Comunicaciones.

No hubo respuesta a la consulta de si se trató de un error de registro por parte de la entidad.

Otras reuniones y las visitas de Salhuana

Un día después de su designación en el cargo, el 20 de enero de este año, Gallo recibió en su despacho a representantes de la Fenamarpe. No fue la única reunión que sostuvo con los dirigentes de este gremio. En los registros figuran por lo menos 10 reuniones en los poco más de cuatro meses que lleva de gestión.

Según Gallo señaló a este Diario, como autoridad se reúne con los gremios de mineros en formalización “porque son nuestros administrados y estamos intentando resolver los problemas que enfrentan y les impiden formalizarse, pero ello no significa que estamos hipotecados a sus agendas o intereses”.

En su primera gestión (2017-2018), Gallo sostuvo reuniones con importantes personajes, como el actual presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, quien ha sido cuestionado por sus vínculos con la minería ilegal e informal de Madre de Dios. De acuerdo con los registros, Salhuana visitó su despacho en tres ocasiones en el 2017.

Ese año, Salhuana asesoró a la Federación Minera de Madre de Dios (Fedemin).

En el mismo período, Gallo recibió en unas 30 ocasiones a representantes de la Fenamarpe. En todas las visitas hubo al menos una persona de la lista de participantes que lo acompañó a la reunión del 21 de mayo del 2024 con el ahora exministro Mucho.