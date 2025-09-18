El Partido Aprista Peruano saludó la decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que confirmó la reincorporación de unos 11 mil afiliados que habían sido apartados previamente de sus filas y que podrán participar en las lecciones primarias con miras a los comicios del 2026.

“Tengo que reconocer que me parce que los abogados que están ahí, los miembros del JNE, en esta oportunidad han tenido una difícil tarea pero al mismo tiempo lo han hecho dentro del derecho y creo que eso es una de las cosas que para los peruanos es fundamental”, resaltó el excongresista Mauricio Mulder.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

En la conferencia de prensa en la que también estuvieron presentes Jorge del Castillo y otros dirigentes apristas, Mulder saludó que se haya respetado el estado de Derecho al aprobar la solicitud para anular la inscripción de los 11 mil afiliados.

Como se conoció este 17 de setiembre, el JNE aprobó la reincorporación de todos estos militantes apristas para que puedan participar en las elecciones primarias como parte del proceso para los comicios generales de abril del 2026.

Formalmente, el jurado declaró nula la decisión de primera instancia que rechazó admitir partidas generadas por la Dirección Nacional del Registro de Organizaciones Políticas, según informaron en un adelanto de sentencia.

Oficialmente, el JNE emitirá la resolución correspondiente con los fundamentos de esta decisión.