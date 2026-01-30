Donald Trump: ¿Quién es Bernie Navarro, el nuevo embajador de Estados Unidos en el Perú?

El nuevo embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, arribó a Lima el último jueves para asumir formalmente sus funciones, luego de haber sido designado por el presidente Donald Trump y ratificado por el Senado de su país.

Navarro es un embajador político: proviene del mundo empresarial y no de la carrera diplomática. Cuenta con experiencia en los sectores financiero, inmobiliario y de inversión privada, y medios estadounidenses han reportado que mantiene una estrecha relación con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

“Es un gran honor para mí estar en el Perú como representante del presidente Trump, de los Estados Unidos, como embajador de esta gran nación, un país que conozco bien”, declaró apenas pisó suelo peruano.

Navarro habló de su familia y de su vínculo emocional con Lima. “Llego con mi familia al país natal de mi esposa, Claudia, con buenos recuerdos de nuestro matrimonio en Lima y de las misiones comerciales que he liderado como empresario. Estamos muy entusiasmados por conocer nuestra nueva casa y empezar a sentirla como nuestro hogar y, claro, comiendo chifa”, añadió.

Embajador de Estados Unidos en el Perú arribó a Lima el jueves junto con su esposa. oto: César Bueno

Cercanía al poder

Uno de los aspectos más relevantes del perfil de Navarro es su relación con Marco Rubio.

Según reportes de “El Nuevo Herald” y “Tampa Bay Times”, Navarro fue uno de los recaudadores de fondos de Rubio en sus campañas políticas: en abril del 2015, cuando Rubio alistaba su precandidatura presidencial con el Partido Republicano, Navarro organizó un encuentro privado en su residencia de Coral Gables, en Florida, al que asistieron donantes, aliados políticos y amigos.

En sus primeras declaraciones en Lima, Navarro resaltó el carácter excepcional de su designación. “Muy rara vez un presidente norteamericano ha designado a un embajador político en el Perú, y menos a uno que conozca tan bien este país”, afirmó.

Además, sostuvo que su nombramiento “refleja la importancia de la relación con el Perú”.

Para el embajador en retiro Carlos Pareja, la cercanía entre Navarro y Rubio es favorable para el país. “Es importante porque tiene línea directa con el secretario de Estado”, dijo en diálogo con El Comercio.

Marco Rubio pertenece al círculo de confianza de Donald Trump. Foto: AFP / JIM WATSON

Pareja añadió que las inversiones estadounidenses en el Perú no han sido significativas en los últimos años. Por ello, sostuvo que fomentar la inversión es fundamental para que la relación entre ambas naciones sea más sólida.

Los ejes de su misión en el Perú

En sus primeras declaraciones públicas, Navarro habló de tres ejes centrales para el inicio de su gestión. El primero es el reconocimiento del Perú como “país amigo”; el segundo, la importancia del país; y el tercero, la promoción de la libertad económica, el comercio, la innovación, la seguridad y la cooperación mutua.

“Bajo el liderazgo del presidente Trump y el secretario Rubio, mi misión es clara: hacer de los Estados Unidos un país más seguro, más fuerte y más próspero. Vengo convencido de que la mejor forma de lograrlo es fortaleciendo los lazos con países amigos como el Perú”, dijo

Navarro señaló que Perú y Estados Unidos han trabajado juntos durante casi 200 años y que comparten valores de libertad, democracia y libre comercio.

Trayectoria y controversia

Navarro fue fundador y presidente de Benworth Capital Partners, una firma de préstamos hipotecarios con sede en Florida y operaciones en Puerto Rico, especializada en financiamiento con garantía inmobiliaria.

También creó BEN Development, una empresa dedicada a la construcción residencial y a la revitalización de comunidades. Además ocupó cargos de liderazgo en instituciones financieras como Citibank Mortgage, GMAC Mortgage y JP Morgan Chase.

De acuerdo con “El Nuevo Herald”, el año pasado Navarro llegó a un acuerdo con la Reserva Federal para resolver una demanda presentada en su contra y contra su empresa, Benworth Capital, por el Banco de la Reserva Federal de San Francisco.

El medio precisó que si bien la compañía declinó divulgar los términos del arreglo, el presidente de Benworth, Henry Jiménez, señaló en un comunicado que el acuerdo no implicó “culpa ni admisión de responsabilidad” por parte de la empresa.

Jiménez sostuvo además que Benworth consideró que la demanda tuvo motivaciones políticas, aunque no ofreció mayores detalles. La acción judicial fue presentada en julio del 2024, en un contexto en el que el entonces senador y amigo cercano de Navarro, Marco Rubio, fue mencionado como una de las posibles opciones del presidente Donald Trump para la vicepresidencia.

Recepción

El pasado 15 de enero, la Embajada del Perú en Estados Unidos ofreció una recepción en honor a Navarro. En esta, el embajador peruano Alfredo Ferrero destacó que su designación coincide con el 250º aniversario de la independencia de los Estados Unidos y el bicentenario de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Además, Ferrero destacó la posición estratégica del Perú en América del Sur, las oportunidades de cooperación en seguridad y defensa, y la importancia del Acuerdo de Promoción Comercial, vigente desde hace 17 años, así como la presencia sostenida de empresas estadounidenses en el país.

En esa misma recepción, Navarro adelantó que su gestión estará orientada a profundizar la relación bilateral y consolidar una alianza de largo plazo.