Fernando Vivas

Trump en nuestra segunda vuelta . Crónica de Fernando Vivas sobre el posible impacto del presidente estadounidense en la campaña
A Donald Trump no le va a interesar nuestra primera vuelta, pero sí la segunda. Lo ‘brifeará’ sobre ella su secretario de estado, Marco Rubio, que el 5 de diciembre conversó más de una hora con nuestro canciller Hugo de Zela. Rubio prometió, en esa ocasión, venir al Perú pronto. No puso fecha, pero hay una razón para que no tarde: necesita asegurar el respaldo de algunos países de la región para lo que sea que vaya a hacer en Venezuela y lo que sea que prepare para Cuba. Rubio forma el trío, junto al secretario de defensa, Pete Hegseth y al subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller; que estará ‘in charge of Venezuela’ (palabras de Trump). Es un eufemismo, Trump toma todas las decisiones finales.

