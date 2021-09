El congresista de Perú Libre, Edgar Tello, pidió al presidente de la República, Pedro Castillo, que no promulgue la ley que permite cremar restos de cabecillas terroristas . Consideró que esta norma, aprobada el jueves en el pleno del Parlamento, es inconstitucional.

“Hay una ley que establece las condiciones en las que se retiran los cadáveres y se quiere hacer con esta ley que es inconstitucional, se debió incluir a los condenados por lesa humanidad a los corruptos, Si hablamos de democracia, no puede haber ley con nombre propio. [¿El presidente Castillo debe promulgar la ley?] En un estado de derecho no se puede firmar una ley inconstitucional. El Perú es democrático debe fortalecer la democracia, el fallecimiento debemos pasar a buscar justicia y paz social”, refirió a Canal N.

En esa línea, afirmó que este tipo de normas promueven un “golpismo” y la “inestabilidad política”. También dijo que la medida no alcanza al fallecido cabecilla terrorista Abimael Guzmán pues no puede aplicarse retroactivamente.

“Se está promoviendo el golpismo con leyes que obedecen a al inconstitucionalidad, la intención de generar una inestabilidad. No están dejando que el Ejecutivo tome medidas de acuerdo a las leyes. Esta nueva ley no le alcanza a Guzmán sino sería de ahora en adelante, se genera un antecedente que puede tener demandas internacionales, no se puede volver a los tiempos e la santa inquisición”, agregó.

El Congreso de la República ya envió al Ejecutivo la autógrafa de ley que permite la cremación de cadáveres de cabecillas terroristas. La norma fue aprobada ayer por el pleno y fue presentada a raíz de la muerte del fundador de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, quien falleció el pasado sábado.

El documento lleva las firmas de la presidenta del Parlamento, María del Carmen Alva, y de la primera vicepresidenta de la institución Lady Camones. Ahora el mandatario Pedro Castillo tiene 15 días para promulgar la ley y publicarla en el diario oficial El Peruano.

¿Qué plantea la norma?

El Congreso de la República aprobó en primera votación un texto sustitutorio relacionado al destino de los restos del cabecilla de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, fallecido el pasado 11 de setiembre a los 86 años en su celda en la Base Naval del Callao.

Por 70 votos a favor, 32 en contra y 14 abstenciones, la representación nacional dio luz verde al documento, presentado por la congresista Gladys Echaíz (Alianza para el Progreso).

El documento incorpora el artículo 112-A a la Ley 26842, Ley General de Salud, referido al destino de los cadáveres de fallecidos que cumplían condena por traición a la patria o terrorismo.