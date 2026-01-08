Edmundo González, líder de la oposición en Venezuela contra el régimen de Nicolás Maduro, afirmó este jueves que una transición duradera en su país requiere el respeto absoluto a la voluntad popular expresada en las urnas el pasado 28 de julio, tras una conversación telefónica con el presidente de la República del Perú, José Jerí.

A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social X, agradeció al Perú por su constante respaldo y enfatizó que la región requiere de unión para abordar la situación actual.

“Nuestra región requiere de unión. Y en ese sentido, sostuve una conversación con el Gobierno del Perú para abordar la situación de Venezuela y la importancia de fortalecer una coordinación regional que acompañe la transición democrática”, señaló este jueves.

Además del reconocimiento de los resultados electorales, el líder opositor recalcó que la transición exige la “liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas por razones políticas”.

E presidente José Jerí, ratificó el apoyo decidido de su gestión para que el proceso venezolano culmine con el restablecimiento del orden constitucional. El Ejecutivo confía en que este tránsito hacia la institucionalidad democrática respete estrictamente los datos que exponen la victoria de González Urrutia frente al fraude electoral del régimen previo.

Cabe recordar que este nuevo escenario institucional se desencadenó tras la captura de Nicolás Maduro en una operación militar desarrollada por Estados Unidos. El exmandatario fue extraído y trasladado a Nueva York, donde permanece recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn procesado por cuatro cargos federales, entre los que destacan conspiración de narcoterrorismo y el uso del tráfico de drogas como arma contra territorio estadounidense.