Edmundo González Urrutia, presidente electo de Venezuela, advirtió durante su discurso desde Palacio de Gobierno en su visita al Perú que el régimen de Nicolás Maduro es una amenaza, no solo para su país, sino para toda la región.

“Hoy los regímenes autoritarios no actúan solos. Se protegen y colaboran entre sí, desestabilizando a las naciones democráticas y socavando las instituciones. No podemos permitirlo. Venezuela controlada por el régimen representa una amenaza no solo para sus ciudadanos, sino para toda la región. Es una realidad que no debe subestimarse”, aseveró este miércoles.

González Urrutia fue recibido este miércoles 29 de enero en Palacio de Gobierno por Dina Boluarte en un recorrido oficial que está realizando por diversos países de Latinoamérica como parte de sus actividades en contra Nicolás Maduro y su ilegítimo mandato, el cual ha desconocido las acusaciones de fraude contra los comicios generales venezolanos realizados el 28 de julio del 2024.

El presidente electo de Venezuela aseguró que ese día, su nación se pronunció a favor de un cambio democrático.

“Ese día superamos innumerables obstáculos impuestos por un régimen en un proceso electoral que de ninguna manera fue libre, justo, abierto ni competitivo”, expresó.

Pese a esto, resaltó cómo los votos demostraron que hay una Venezuela unida que exige la restitución de su libertad y el retorno a su país de una democracia con una transición ordenada y con garantías de estabilidad.

Edmundo González hizo énfasis en cómo Nicolás Maduro ha tenido, en respuesta, una escalada sin precedentes que ha convertido a su país en la “mayor prisión de presos políticos en el hemisferio”.

“Frente a esta situación, los demócratas venezolanos no nos rendiremos. Seguiremos organizándonos, fortaleciendo una gran fuerza ciudadana capaz de hacer valer el mandato soberano del 28 de julio”, garantizó.