El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, cuestionó a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por el pedido para que el Congreso reconsidere el archivo de la denuncia constitucional contra Dina Boluarte por el caso Rolex, algo que calificó como un “exceso” que no tiene antecedentes.

“Se pretende dejar sin efecto, vulnerar definitivamente las competencias propias del Congreso de la República, pero además pretende afectar la investidura presidencial. Repito, no se trata solo de defender a la persona de Dina Boluarte que tiene su abogado y que seguramente accionará y se pronunciará respecto de lo que nosotros consideramos un exceso. Señalamos que debemos proteger la investidura presidencial y que, dentro de los cánones, se respeten los procedimientos internos”, señaló este miércoles en conferencia de prensa.

La Comisión Permanente del Congreso aprobó el informe que primero fue respaldado por mayoría en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para archivar el caso Rolex, por el cual la Fiscalía de la Nación había denunciado a la presidenta para poder seguir avanzando con las investigaciones.

Ante esto, el Ministerio Público pidió al Parlamento reconsiderar este archivo y postergar la evaluación de este caso hasta luego que termine la inmunidad presidencial de Dina Boluarte.

Eduardo Arana reiteró que hay una “asedio inusual” por parte de Delia Espinoza por presentar diversas acusaciones por delitos que no están comprendidos en el artículo 117 de la Constitución, a pesar que actualmente el Tribunal Constitucional (TC) todavía no se pronuncia sobre si proceden o no investigaciones de este tipo contra una presidenta en funciones.

“Consideramos que la decisión de la fiscal de la Nación de presentar un recurso de reconsideración en primer lugar, no está previsto en el Congreso de la República, no existe un mecanismo de este tipo para las denuncias constitucionales. En la historia de las denuncias presentadas por los fiscales de la Nación no existe un solo caso en l que haya presentado un recurso de esta naturaleza. Nos causa más que preocupación. Es evidente que existe un desconocimiento de lo que significa el Reglamento del Congreso, el respeto a la Constitución y el afectar la democracia”, manifestó el primer ministro.

Finalmente, Arana hizo un pedido a Delia Espinoza “exhortándola” para que revise sus decisiones para que “se encuadren dentro de los cánones democráticos”.

“Pero además que persigan fines que ayuden a la democracia, a la gobernabilidad pero sobre todo de respeto a las instituciones”, concluyó.