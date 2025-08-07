El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, realiza este jueves una visita a Loreto, específicamente a la isla Santa Rosa ubicada en la frontera con Colombia, acompañado por varios miembros del Gabinete y luego de varias declaraciones por parte del presidente de dicho país, Gustavo Petro, desconociendo la soberanía peruana en esta zona.

Según informó la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), la visita la hace acompañado por los titulares de los sctores Salud, Educación, Defensa y Desarrollo e Inclusión Social.

Esto ocurre mientras Dina Boluarte se encuentra de viaje con unos seis ministros, incluyendo al canciller Elmer Schialer, en Japón con aprobación del pleno del Congreso, realizando actividades oficiales que luego continuará en Indonesia hasta el 12 de agosto.

Este miércoles, Gustavo Petro, presidente de Colombia, continuó con sus amenazas y aseguró que hoy 7 de agosto iniciará un proceso para “reivindicar la frontera sur de Colombia en Leticia”

También agregó que su país buscará conversar en la instancia creada por el tratado y si Perú no desea hacerlo, acudirá al derecho internacional.

“Tenemos desacuerdo con la acción de apropiarse un territorio surgido en el río Amazonas por ley peruana, sin tener en cuenta la opinión de Colombia. Solo con eso, Perú violó el tratado de Río de Janeiro de 1934 que es ley de nuestra república. Buscaremos conversar en la instancia creada por el tratado y si Perú no quiere vamos al derecho internacional”, afirmó en redes sociales.