El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, criticó la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en la que requieren que se detenga el trámite de la ley de amnistía a favor de militares y policías que cometieron delitos en la lucha contra el terrorismo antes del 2000, porque según dijo está afectando la soberanía nacional.

“Yo digo que no (deberían opinar) porque la Corte IDH es una corte y cuando la corte opina está haciendo activismo y si está haciendo activismo, que se dedique a una actividad política, pero si la corte lo que hace es fallar, debe estar arreglado al reglamento y al sistema internacional”; comentó este 28 de julio en RPP.

Arana, a lo largo de su entrevista, evitó adelantar si el Gobierno promulgará o si se regresará con observaciones la norma al Parlamento, pero hizo énfasis en que la amnistía es una potestad legislativa y que, en ese sentido, se debe respetar la soberanía nacional.

“Hay que tener mucho cuidado sobre las facultades que la Corte IDH tiene respecto a la soberanía jurídica del país. Además somos respetuosos y estamos sometidos al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pero si es que en efecto la corte tiene facultades para intervenir en la soberanía para poder decirle esto al Congreso, la corte no nació para esto”, destacó.

El primer ministro tampoco mencionó si habrá un acatamiento o algún tipo de carta de protesta contra la Corte IDH por su resolución emitida el 25 de julio contra la ley de amnistía.

“Independientemente que haya o no protestas, que eso vamos a evaluar en su momento, la propia Corte IDH se debe autoregular sabiendo cuáles son sus límites y sus atribuciones y para eso también la OEA tendrá que evaluarlo. No es un problema solo de nuestro país, es un problema de América (...) No solo el Perú está siendo sometido a estas decisiones que para nosotros, como ahora por ejemplo, consideramos que horada nuestra soberanía”, insistió el titular de la PCM.

Finalmente, Arana también comentó que los problemas que la ley de amnistía busca solucionar son derivados de la actuación del sistema judicial porque una justicia que tarda “evidentemente no es justicia”:

“La amnistía corresponde a una potestad del Congreso de la República, así como el indulto corresponde al Ejecutivo. Siendo una potestad, es un atributo del Congreso, evidentemente nosotros en el Ejecutivo vamos a evaluarlo partiendo de esa premisa (...) En su momento tendremos una opinión y la haremos pública”, manifestó.