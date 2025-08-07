El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, aseguró en una visita a la isla Santa Rosa de Loreto que el Gobierno defenderá la soberanía y brindará un mensaje de paz, en medio de tensiones generadas con el gobierno de Gustavo Petro en Colombia.

En una visita oficial acompañado por varios miembros del gabinete a esta isla ubicada en el límite con Colombia en el río Amazonas, Arana aseguró que desde la Presidencia del Consejo de Ministros envían “nuestro mensaje que vamos y seguiremos al mando de un país en el que ejercemos la soberanía y ejercemos también como primer mensaje, el mensaje de paz y de esperanza”.

“Hoy, la patria nos reclama otra vez la unidad y hoy estamos aquí para decirle al pueblo de Loreto y a todo el Perú que seguimos en unidad y miramos también de manera promisoria y con esperanza que todos los países de Latinoamérica trabajemos de la mano para salir adelante”; agregó el primer ministro.

En paralelo a su visita, Gustavo Petro participó en otra actividad al otro lado del río, en la ciudad de Leticia, y advirtió que su gobierno no reconoce la soberanía del Perú sobre la isla Santa Rosa.

“La ley por medio de la cual se crea el distrito de Santa Rosa de Loreto es una acto unilateral. El Perú desconoce los instrumentos jurídicos binacionales al incorporar una isla no asignada y establecer límite internacional entre ambos estados violando el principio de primacía del derecho internacional sobre el derecho interno”, leyó el mandatario en su discurso.

Eduardo Arana, durante su presentación ante los vecinos de Santa Rosa y acompañado por ministro y autoridades locales, aseguró que el objetivo es luchar contra los males que afectan a la ciudadanía.

“Nuestra guerra es contra la pobreza, nuestra guerra es contra la criminalidad transnacional organizada, nuestra guerra es contra los delincuentes. En esto todos los países somos hermanos. nuestra guerra tiene que ser mirando al futuro d cada uno de nosotros y de las generaciones a quienes les debemos legar un país unido pero en paz”, insistió.