El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, afirmó ahora que el Gobierno evaluó darle “cualquier ventana” a Dina Boluarte para que pudiera dar declaraciones o una entrevista, y negó que haya evaluando un “programa per se”.

Al responder a la prensa este viernes desde el Callao, negó que el Ejecutivo haya mencionado la palabra “programa”, a pesar que fue consultado específicamente sobre este tema el miércoles 25 en la conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros.

“Esto nunca ha sido un programa. Lo que se intentaba dentro del esquema de trabajo de la presidenta es que pudiera tener cualquier ventana en la que ella pudiera dar algunas expresiones, tal vez una entrevista, quizás unas declaraciones. Acá no estamos hablando de un programa per se y, de hecho, en el marco de la neutralidad electoral, el Gobierno no va a hacer uso de ninguna plataforma que pueda manchar o, por lo menos, se entienda que lo que estamos haciendo es intervenir o afectando la neutralidad electoral”, explicó.

El miércoles tras el Consejo de Ministros, la prensa le consultó a Arana sobre el posible programa en TV Perú y respondió que “es una de las tantas ideas” que la mandataria ha considerado.

“No está dentro de su esquema probablemente inmediato pero es una de las tantas ideas que la señora presidenta ha considerado y me parece que es legítimo y adecuado que la presidenta se dirija a la población a través de varios mecanismos”, señaló.

Tal y como informó El Comercio, el proyecto que estaba evaluando el Gobierno para implementar un programa protagonizado por Boluarte se vio frenado porque desde marzo de este año rige la neutralidad electoral tras la convocatoria a elecciones generales.

Eduardo Arana insistió en que no van a concretar ningún acto que pueda atentar contra la neutralidad electoral en medio de la campaña de las elecciones generales de l2026.

“La ciudadanía tiene que tener la certeza que no se va a hacer uso de ninguna plataforma del Estado para violar o aprovechar, menos afectar la neutralidad electoral”, insistió.