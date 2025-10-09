El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, pidió a los congresistas que reflexionen si corresponde buscar la desunión con las mociones de vacancia anunciadas contra Dina Boluarte tras el atentado a balazos contra la orquesta Agua Marina este miércoles.

“Desde el Ejecutivo consideramos que las expresiones de control político que el Congreso de la República efectúa serán adecuadamente explicadas en su momento y exhortamos al Parlamento a que hagan una reflexión sobre si corresponde o no unir esfuerzos o si corresponde desunirnos”, señaló.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

Minutos antes, desde el Congreso de la República diversas bancadas como Renovación Popular, Podemos Perú y la Bancada Socialista anunciaron su respaldo a mociones de vacancia con las cuales buscarán firmas para lograr su presentación y posterior debate en el pleno.

Arana declaró ante la prensa luego de la mesa de trabajo con transportistas y representantes de otras instituciones como el Congreso, Ministerio Público, Poder Judicial y la PNP, pero evitó responder preguntas antes de retirarse del patio del Palacio de Gobierno.

Previamente, aprovechó la oportunidad para garantizar que el Gobierno está comprometido en una lucha real contra la inseguridad con medida concretas.

“Tenemos un compromiso real, hay un compromiso real que consiste en unir los máximos esfuerzos para luchar contra la criminalidad. Nos conduele lo que está pasando en nuestro país, hay acciones que estamos haciendo directamente desde la Policía con el Ministerio de Defensa y estamos articulando todos los esfuerzos necesarios”, comentó.