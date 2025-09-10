El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, pidió al Congreso que avance con la aprobación de la nueva norma sobre minería artesanal y pequeña minería, conocida como Ley MAPE, sobre la cual el Gobierno ya envió su propuesta.

“Hicimos llegar una propuesta legislativa al Congreso de la República y aprovecho esta oportunidad para exhortar a la Comisión de Energía y Minas para la pronta aprobación de una ley que beneficia a la pequeña minería como la minería artesanal”, pidió.

“Es muy importante que se legisle porque, de acuerdo al marco normativo se puede permitir que la minería pueda accionar de manera correcta. Vamos a acabar con la delincuencia, con la ilegalidad y vamos a permitir que todos los mineros puedan trabajar de manera honesta”, señaló este martes.

Arana hizo este pedido desde Pataz, en La Libertad, donde viajó a realizar una visita oficial sobre labores de interdicción y combate contra la minería ilegal con los ministros de Defensa, Walter Astudillo; y del Interior, Carlos Malaver.

El primer ministro recordó que el Gobierno promovió una mesa técnica para la elaboración de una iniciativa sobre formalización minera con todos los actores involucrados, y que la propuesta normativa fue enviada al Congreso y se encuentra actualmente en la Comisión de Energía y Minas.

“El propósito del Gobierno es combatir de manera férrea la minería ilegal y no vamos a cejar en ese objetivo. Este trabajo concertado que ya tiene resultados será replicado en otras zonas del país”, resaltó.