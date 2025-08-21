El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, pidió que se apliquen sanciones contra los fiscales y policías que participaron en el allanamiento en Palacio de Gobierno y la residencia de Dina Boluarte luego del fallo del Tribunal Constitucional (TC) que restringe las investigaciones contra la mandataria mientras esté en el cargo.

En la conferencia de prensa del miércoles 20 de agosto, el primer ministro aseguró que el fallo del TC establece un procedimiento para que se puedan realizar acciones de indagación contra un jefe de Estado en funciones que deberán considerarse en adelante.

“Sin embargo, esto no va a de ninguna manera dejar sin efecto que ha habido un acto irregular por aquellos fiscales que, en cumplimiento de un mandato irregular, irrumpieron e hicieron durante mucho tiempo acciones que de manera entre comillas oficial, cumpliendo un mandato, ejercieron tareas que eran evidentemente ilegales y aquellos miembros de la Policía Nacional que también, evidentemente, actuaron contra la ley”, aseveró.

“Aquí el principio de obediencia debida no implica que se deba vulnerar los derechos y, en ese sentido, consideramos muy importante que las autoridades competentes deban actuar de manera inmediata para sancionar tanto a los fiscales como a los policías que actuaron de manera irregular en este hecho y en otros hechos”, agregó.

Eduardo Arana luego evitó precisar qué tipo de medidas esperarían que se apliquen contra estos fiscales y policías.

“En lo que respecta a si pueden haber sanciones o no, es un tema que no nos preocupa a nosotros y que es indiferente, y si se hace una investigación, es un asunto completamente aleatorio”, respondió cuando se le consultó al respecto.

El titular de la PCM insistió en que el tribunal no ha buscado beneficiar a Dina Boluarte sino defender la institucionalidad de cualquier persona que ocupe el cargo de presidente de la República.

“No se trata de la figura, no se trata de la señora presidenta en ese sentido, de su nombre. Se trata de la investidura de la presidenta. En este caso tuvo que enfrentar este hecho para que ahora el TC ha señalado con mucha claridad que la investigación se pude hacer en los términos que la propia sentencia ha declarado”, aseveró.