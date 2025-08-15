El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, aseguró que el Gobierno acudió al distrito de Santa Rosa de Loreto, en la frontera con Colombia, para ratificar la soberanía nacional en la zona y anunciar importantes proyectos de desarrollo.

“Hoy es un día de fiesta para el Perú, es un día en que ratificamos la peruanidad en esta zona del país, en Santa Rosa de Loreto”, aseguró ante la prensa.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

Arana, quien viajó a la isla Chinería como parte de la delegación con Dina Boluarte y otros ministros, destacó el trabajo que realizaron en la zona para atender las necesidades de Santa Rosa.

“La presidenta ha suscrito la autógrafa aprobada ayer en el Congreso por la cual se crea el fideicomiso para la amazonía peruana”, mencionó.

El primer ministro aseguró que este es un proyecto de atención global para atender toda la región amazónica, además de suscribir en paralelo otro decreto supremo que aprueba la intervención en temas de salud, educación y desarrollo con más de 60 millones de soles.

“Estamos acudiendo de inmediato hoy para decirle al pueblo de Santa Rosa de Loreto que el Ejecutivo está presente”, reiteró.