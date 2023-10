El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, descartó que su sector tenga algo que comentar sobre la posibilidad de que Alberto Fujimori salga en libertad a través de un indulto humanitario, ya que este caso está paralizado en el Tribunal Constitucional (TC).

Al ser consultado sobre el expresidente en una entrevista en Exitosa, el ministro recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió una resolución para paralizar la decisión que tomó el TC a favor de que vuelva a entrar en vigencia la gracia presidencial a favor de Fujimori.

“Este es un caso entre el TC y el CIDH (sic) en el que se han enfrascado. Se le ha hecho un pedido en una sala. Esto tiene que tramitarse. En el Ministerio de Justicia no hemos recibido ninguna solicitud ni está en trámite absolutamente nada”, comentó.

Cabe recordar que el TC emitió un fallo que no llegó a ser ejecutado en marzo del 2022 para que Alberto Fujimori sea liberado al volver a establecer que el indulto humanitario a su favor, expedido en el 2017 por Pedro Pablo Kuczynski, era válido.

Ante esto y por el reclamo de los deudos de los casos Barrios Altos y La Cantuta, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) notificó al Estado peruano que se suspenda la liberación de Fujimori hasta que se resuelva en este tribunal internacional las medidas provisionales pedidas por los familiares de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta.

Eduardo Arana precisó que el Gobierno no puede hacer ningún acto mientras no se resuelva la situación a nivel de la corte interamericana.

“No podemos tramitar mientras lo otro no esté resuelto. Si no se resuelve lo que está pendiente entre el TC y la CIDH nosotros en el ministerio no tenemos nada que pronunciarnos”, resaltó.

Actualmente, Fujimori a través de su defensa legal ha planteado un hábeas corpus que se encuentra en segunda instancia y en el que pide al Poder Judicial que haga entrar en vigencia su indulto humanitario debido al fallo del Tribunal Constitucional del 2022.